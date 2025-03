Comenta Compartir

Cuando se hizo el referéndum que ratificó la Constitución española, yo militaba en el Partido Comunista, que la votó favorablemente, incluyendo la bandera formada por ... tres franjas horizontales: Roja amarilla y roja; por tanto a mí esa bandera no me molesta (no es menos cierto que añoro la tricolor), pero como la voté favorablemente dentro de la Constitución la respeto. Lo que me molesta, es que los que votaron en contra de la Constitución, o sea, la extrema derecha y parte de la derecha, se hayan apoderado de ella y la luzcan en la muñeca, en la solapa, en la correa del reloj y hasta en la correa del perro los que lo tienen.

Son los mismos que se llaman a sí mismos constitucionalistas, pero que están en contra de los impuestos especiales a las grandes fortunas o a los beneficios de la banca, que no nos devolvieron a los españoles ni un euro de los millones que se llevaron, olvidándose de que el Artículo 31, dice: Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad. También hacen campañas contra los impuestos, intentando engañar con la milonga de que el dinero está mejor en el bolsillo de los españoles, pero para cumplir con el Artículo 27 de la Constitución son necesarios: Los poderes públicos garantizaran el derecho de todos a la educación, la enseñanza básica es obligatoria y gratuita. Del mismo modo que ocurre con el Artículo 41: Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. Tampoco les gusta el Artículo 47: Los poderes públicos establecerán normas que permitan la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación; y ellos dicen que una ley que no defiende a los propietarios no es la más adecuada para el problema de la vivienda y que no hay que intervenir en el mercado.

