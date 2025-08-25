Los espacios públicos de Gijón, cada vez lo son menos, no es que mengüen por la construcción de viviendas o nuevos viales, es que cada ... vez son más espacios de ocio hostelero. Las terrazas habituales van creciendo cada vez más, igual que las temporales, como las del Paseo Gastro de la Semana Grande, que el pasado año ocuparon parte del paseo de Begoña y este año llegaron hasta la calle Claudio Alvargonzalez (incluso en contra de la opinión de los vecinos de Cimavilla), o el cierre de la calle Pintor Marola para instalar una terraza para el disfrute de los asistentes a los festejos taurinos.

El parque de los Hermanos Castro permanece cerrado al disfrute gratuito durante nada menos que dos meses por el montaje, desmontaje y celebración de varios eventos privados; por cierto, aquí no se escuchan las protestas de los vecinos de las urbanizaciones cercanas, que llevaron a los tribunales la instalación de la depuradora del Este, a pesar de que algunos de los conciertos que allí se celebran, son bastante ruidosos y en horas nocturnas; cuestión de gustos.

Dice el equipo de gobierno de nuestra ciudad, que a pesar de esto, vamos a tener muchos más espacios públicos en los próximos años, y nos ponen como ejemplo la nueva franja marítima en los terrenos del antiguo astillero de Naval Gijón, o los terrenos del llamado 'solarón'. En el primer caso está por ver, y en el tema del 'solarón', como no cambien de idea, no será desde luego un gran 'Central Park', con mucho arbolado, jardines, espacios de ocio y descanso para niños (que escasean en el centro de la ciudad), ni para los mayores, que es un grupo cada vez más mayoritario; más bien apunta a una zona verde cerrada para perros, junto a un espacio amplio para fiestas en verano, y para instalar en invierno una pista de hielo y otras atracciones.

Como decía al principio, los espacios públicos no lo van a ser tanto, excepto que aceptemos como tales los de ocio y hostelería con precios descontrolados por cierto.