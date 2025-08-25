El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Lunes, 25 de agosto 2025, 02:00

Los espacios públicos de Gijón, cada vez lo son menos, no es que mengüen por la construcción de viviendas o nuevos viales, es que cada ... vez son más espacios de ocio hostelero. Las terrazas habituales van creciendo cada vez más, igual que las temporales, como las del Paseo Gastro de la Semana Grande, que el pasado año ocuparon parte del paseo de Begoña y este año llegaron hasta la calle Claudio Alvargonzalez (incluso en contra de la opinión de los vecinos de Cimavilla), o el cierre de la calle Pintor Marola para instalar una terraza para el disfrute de los asistentes a los festejos taurinos.

