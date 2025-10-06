Aristóteles (y la idea griega): Para los griegos, la libertad significaba no tener un amo, vivir de manera independiente y autogobernarse. Aristóteles la vincula con ... la capacidad de decidir racionalmente y actuar según esa decisión, siendo el hombre libre el que se determina a sí mismo.

Decía José Luis Sampedro, que por desgracia nos educan contra la libertad; y por eso, si no tenemos libertad de pensamiento, de nada nos sirve la de expresión. «Mi libertad termina donde comienza la del otro». Esta sabiduría filosófica de Jacques Rousseau, debe aplicarse hoy más que nunca. Empiezo este artículo, con una pequeña muestra de la idea sobre la libertad que tenían algunos de los grandes filósofos del pasado, y grandes pensadores actuales, para luego ver hasta dónde se fue prostituyendo el sentido de la palabra libertad, por algunas políticas actuales y algunos charlatanes y vividores de la ultraderecha.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, identifica libertad con tomar cañitas en las terrazas de la capital del reino, pero no le preocupó la libertad de las personas mayores de las residencias; no les dio la posibilidad de intentar salvarse durante la pandemia. La alcaldesa de Gijón, la identifica con la vuelta de las corridas de toros a la ciudad, no le preocupa el escarnio que hacen con los animales. El voceras amigo de Trump, Charlie Kirk, recién asesinado, hablaba de la libertad de poder llevar armas, aunque eso supusiera alguna muerte, mira por donde esa libertad acabó con su bien más preciado.

Los fumadores andan revueltos estos días, con la pretensión del Gobierno de prohibir fumar en terrazas y otros espacios públicos, alegando la falta de libertades para hacer lo que cada uno crea conveniente ¿Pero dónde queda la de los niños, ancianos o enfermos asmáticos por ejemplo, que comparten esos mismos espacios forzados a aspirar los humos? Ya lo planteó también en su momento el ex presidente Aznar, con aquella frase tan sonada de: «A mí no me va a decir el gobierno el vino que puedo beber, refiriéndose a la tasa de alcohol permitida para los conductores».