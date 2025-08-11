Cuando llega el segundo lunes de agosto, suelo dedicar mi artículo a ensalzar la labor de un pueblo que está haciendo un esfuerzo colectivo en ... los últimos años, para recuperar tradiciones. Quien pierde la memoria, quienes olvidan sus rasgos de identidad, están renunciando a su historia, a algo que es suyo y que nadie les puede arrebatar, excepto que se caiga en el individualismo más recalcitrante. Este año no voy a hablar de Valdesoto, pero voy a aprovechar el día de Las Carrozas y ese esfuerzo colectivo que supone para el pueblo, seguir con ese concurso desde hace más de cincuenta años.

Dicen que los jóvenes de hoy son muy individualistas, que son fáciles de arrastrar hacia posiciones ultras, y se ponen ejemplos como Italia, Argentina o EEUU. También aquí en nuestro país los vemos con la banderita de España y cantando el Cara al sol, creyendo que es algo revolucionario, es bien cierto, que muchos piensan que la libertad es tomar cañitas, o que el 'Bella ciao' es una canción discotequera; pero no nos hemos puesto a pensar que parte de culpa nos corresponde a los que vivimos la dictadura franquista.

En nuestro país, el PSOE obtuvo mayorías absolutas, y digo yo que algo se podría haber hecho para que en los planes de estudios nuestros hijos y nietos tuvieran la posibilidad de conocer nuestra historia real, no la que nos intentan contar hoy la ultra derecha blanqueada por un buen número de medios de comunicación; pero también los que vivimos los años de dictadura deberíamos de haber enseñado a nuestros hijos el camino para evitar que ellos la vuelvan a sufrir.

Mientras que algunos dirigentes políticos de la izquierda no tengan claro que la clase trabajadora existe, que lo de las clases medias es un invento de la derecha para desmovilizar y que la lucha de clases está en pleno vigor, y los poderosos lo saben y la están ganando, estamos perdidos. Es necesario hoy más que nunca dejarles claro a los jóvenes que a los trabajadores nadie nos regaló nada, que lo conseguimos luchando.