El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Memoria

Juventino Montes

Juventino Montes

Lunes, 11 de agosto 2025, 02:00

Cuando llega el segundo lunes de agosto, suelo dedicar mi artículo a ensalzar la labor de un pueblo que está haciendo un esfuerzo colectivo en ... los últimos años, para recuperar tradiciones. Quien pierde la memoria, quienes olvidan sus rasgos de identidad, están renunciando a su historia, a algo que es suyo y que nadie les puede arrebatar, excepto que se caiga en el individualismo más recalcitrante. Este año no voy a hablar de Valdesoto, pero voy a aprovechar el día de Las Carrozas y ese esfuerzo colectivo que supone para el pueblo, seguir con ese concurso desde hace más de cincuenta años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un vecino de Nava de 33 años en un accidente en la A-64 en Siero
  2. 2 En vilo por un joven que se encaramó a una grúa a 30 metros de altura en una obra del barrio Montevil, en Gijón
  3. 3 Tres heridos graves en un accidente en la Autovía Minera
  4. 4 Dimite el alcalde de Llanera Â«por motivos personalesÂ», pero con reproches al Gobierno regional
  5. 5

    Un brote de chikungunya infecta a más de 7.000 personas en China y dispara las alarmas en el mundo
  6. 6 Herido el conductor de un patinete tras estrellarse en el centro de Gijón contra vehículos detenidos en un semáforo
  7. 7 Una treintena de incendios asolan Castilla y León y varios serían provocados
  8. 8 Loum llegará al Sporting de Gijón en propiedad
  9. 9 Fallece a los 86 años Manuel Sánchez Orois, fundador del Hotel La Polar de Gijón
  10. 10 Vuelca un coche en la A-8 a la altura de Castropol

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Memoria