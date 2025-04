Dice la alcaldesa de Gijón que: «Ni en mis mejores previsiones pensé que lo íbamos a conseguir tan pronto», refiriéndose a la implantación de una ... universidad y un hospital privado en la ciudad.

Mire usted señora Moriyón, es posible que esos fueran sus sueños y que los haya conseguido, pero puedo asegurarle que los de la mayoría de los ciudadanos de Gijón son algunos, como: Tener una universidad y una sanidad de calidad y pública, entre otras cosas, porque quieren una universidad en la que puedan estudiar sus hijos con independencia de sus condiciones económicas y un hospital al que puedan acudir de forma gratuita, gracias a los impuestos que concienzudamente deberíamos de pagar todos los españoles de forma progresiva de acuerdo con la capacidad económica como dice la Constitución. Por eso, están muy preocupados por la paralización de las obras de ampliación y mejora del hospital de Cabueñes.

También sueñan los gijoneses con el desdoble de la carretera entre Lloreda y Veriña, imprescindible para enlazar con el futuro vial hacia El Musel, obra en la que usted puso la primera piedra en el año 2017 y fue paralizada cuando no se llevaba construido ni el 2%.

También sueñan los gijoneses con ver el metro-tren que su mentor nos dejó, funcionando desde la estación intermodal, hasta el Hospital de Cabueñes y el Parque científico. Pero los vecinos no sólo tienen sueños grandes, los tienen también más humildes, como ver ensanchado el puente sobre el rio Piles a su paso por La Coría, y que usted prometió en su anterior mandato.

Podría seguir enumerando sueños no conseguidos a los que aspiran los vecinos de la ciudad que usted preside como alcaldesa, y que conoce perfectamente; me refiero a aquellas promesas suyas de «sí me votáis lo soluciono yo en tres meses», pues va para dos años y muchos siguen igual, y usted lo sabía en aquel momento. Así que lo dejaré aquí, pienso que es suficiente para que reflexione y se dé cuenta de que sus preferencias no van acorde con las de la mayoría de sus vecinos.