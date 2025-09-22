Dice la Sra. Alcaldesa de Gijón, que la obra de tabacalera va a ser la mayor licitación dependiente exclusivamente de la administración municipal en los ... últimos 50 años. Es posible que sea cierto, lo cual demostraría una mala gestión, y por su puesto una falta total de liderazgo y nula capacidad para conseguir dinero de otras administraciones para proyectos de la ciudad, como ya está ocurriendo con la adecuación de los terrenos del antiguo astillero de Naval Gijón.

Nuestra ciudad sufrió en esos 50 años de los que habla la alcaldesa, una transformación total, sin necesidad de que el dinero de sus contribuyentes fuera la única aportación a la misma, es más, yo diría que fue escasa, ya que otros alcaldes y alcaldesas supieron buscar la colaboración de las diferentes administraciones para conseguirlo.

Una de las mayores transformaciones de nuestra ciudad tuvo lugar durante el tiempo que estuvo Areces como alcalde: La senda de Cervigón, las playas de Poniente y El Arbeyal y tantas otras que nos permitieron dejar de vivir de espaldas al mar. Todas ellas fueron fruto de la colaboración y cesiones no lucrativas. El paseo de la playa de Poniente lleva hoy el nombre del alcalde Vicente Álvarez Areces por el esfuerzo y dedicación para conseguir que lo que era una cloaca sea hoy una zona totalmente diferente, convirtiendo una parte del Gijón «gris oscura, en una zona de color y alegría» que mira al mar, gracias a la colaboración del Ministerio de Obras Públicas y el propio puerto.

La recuperación y adaptación de un edificio singular, como lo es la antigua fábrica de tabaco, en un gran proyecto cultural, era necesaria; el que se vaya a culminar haciendo un esfuerzo económico en solitario, se debería de explicar cuál es la razón de la no participación de otras instituciones o administraciones, y en todo caso, lo que sí se puede decir claro, es que su restauración, por mucho esfuerzo económico que represente para las arcas municipales, que como antes decía, necesita de una explicación, no se puede considerar ninguna transformación de la ciudad.