Vacaciones

Aunque mañana no termine el verano oficialmente, sí que lo hace el periodo vacacional para una buena parte de las familias, ya que los niños ... se incorporan a sus clases y por tanto es tiempo de recogerse antes; de dejar las terrazas a una hora prudencial, y en fin, de hacerse a la idea de que el periodo estival va tocando a su fin.

Parece ser, que el verano no fue tan bueno como se esperaba, o al menos el número de turistas no fue el que se preveía, pero como siempre ocurre en estos casos el que no se conforma es porque no quiere, ya que como dice la vicealcaldesa; a pesar de eso, el gasto de los mismos en hostelería creció y desde luego yo me lo creo, pues tanto en las terrazas gastro de la Semana Grande, como en las habituales, los precios subieron de una manera muy importante.

Del tiempo no nos podemos quejar, o quizás sí, ya que una vez más se ha podido demostrar que el paraíso natural no lo es tanto si no llueve lo suficiente, nuestra tierra no está preparada para aguantar periodos largos sin lluvias, y así pudimos ver en el mes de agosto los prados del color de los de Castilla, en vez del manto verde al que nos tiene acostumbrados.

Los fuegos volvieron a arrasar parte de nuestro paraíso, aunque es cierto que mucho menos que en nuestras comunidades vecinas de Castilla León y Galicia, pero no puede servirnos de consuelo, hay que intentar que cada vez el fuego sea menos protagonista de los veranos asturianos, poniendo los medios adecuados, cuidando el entorno de forma preventiva y arrimando el hombro todos a una.

En el entorno municipal, creo que el asesoramiento que recibe el equipo de gobierno de Otea, está cambiando la ciudad hacia unos derroteros, que no son nada beneficiosos para conseguir una ciudad habitable como desean la mayoría de nuestros ciudadanos. Como decía en el anterior artículo, los espacios públicos cada vez lo son menos, para convertirse en espacios de ocios privados y además caros.