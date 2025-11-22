El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Tragedia en Cangas del Narcea: dos muertos tras un derrumbe en la mina de Vega de Rengos

Cuando no hay palabras

Durante la guerra de los Balcanes, una empresa se dedicó a proporcionar a millonarios la emocionante experiencia de convertirse en francotiradores en Sarajevo

Laura Castañón

Laura Castañón

Sábado, 22 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Es la primera vez que no consigo escribir el artículo que quiero escribir. No he podido hacerlo y después de varios intentos, desistí. Y mira ... que está una acostumbrada a asomarse a los informativos y salir con el alma encogida y la náusea en la garganta. Pero esta vez no he podido porque mi habitual militancia en el optimismo y mi fe en la humanidad aunque casi siempre se ve sacudida por el mal en su sentido más amplio, siempre consigue encontrar las fuerzas para seguir creyendo en que no todos, no siempre. Que la buena gente y todo eso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tragedia en Cangas del Narcea: dos muertos tras un derrumbe en la mina de Vega de Rengos
  2. 2 Una fuerte granizada provoca una colisión entre nueve coches en la autovía del Cantábrico: hay tres heridos
  3. 3 Fallece el joven de 36 años que resultó herido mientras cortaba un árbol en Oviedo
  4. 4 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  5. 5 Un nuevo robo en un chalé en Gijón pone en jaque a las fuerzas de seguridad
  6. 6

    La jueza concede el primer permiso de salida a la condenada por asesinar a Isabel Carrasco
  7. 7 Absueltos los cuatro jóvenes portugueses acusados de la violación grupal en el barrio gijonés del Carmen en 2021
  8. 8

    ArcelorMittal Powders anuncia el cese de su actividad en Avilés
  9. 9

    La tormenta política por la condena al fiscal general llega a Asturias: piden nuevas elecciones
  10. 10

    De héroes del ascenso del Real Oviedo a villanos en sus equipos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Cuando no hay palabras

Cuando no hay palabras