Honores y medallas

Cada año, la ciudad entrega sus distinciones a personas y entidades que hacen de Gijón un lugar mejor. EL COMERCIO reunió esta semana a todos ... los galardonados y galardonadas con las Medallas de Oro y Plata e Hijo Predilecto. Haberlos tenido durante unas horas en la Redacción del periódico fue todo un honor y nos permitió conocerlos un poquito más.

Ahí está la muy discreta Cocina Económica, que con su importante voluntariado lleva 120 años ocupándose de una dura realidad a la que no queremos mirar de frente, pero que está mucho más cerca de lo que creemos. La Casa Malva, que da cobijo a mujeres víctimas de malos tratos, situando a Asturias como una comunidad pionera en la lucha contra la violencia machista que algunos pretenden ahora poner en tela de juicio. Los Serenos, una de las primeras entidades que hace ya 25 años entendió que ser mayor de 50 no era motivo suficiente para no encontrar un trabajo. Y qué decir de nuestro Janel Cuesta, colaborador de esta casa y memoria viva y activa de este Gijón del alma, que a sus 92 años exhibe casi la misma energía que la que irradiaba de joven en las piscinas donde atesoró tantas medallas. La lista de premiados de este 2025 finaliza con Cote, un chaval de barrio que cumplió el sueño de muchos guajes: despuntar en el club de su ciudad, el Sporting.

Las distinciones de este año tienen un marcado carácter social y premian el esfuerzo, el tesón y, también, la modestia. Valores que no están al alza y que ya no puntúan en una sociedad cada vez más digital e impersonal. Enhorabuena a todos.