Oviedo-Gijón, en patinete

Dice Europa que en Asturias, en el tramo que va de Oviedo a Gijón, ya circulamos en tren a 200 kilómetros por hora. Vamos, que ... gozamos de alta velocidad ferroviaria y no nos habíamos dado ni cuenta. Debe de ser que en esta región somos 'faltosos' y que los trenes de Renfe, una vez que llegan a Lena, circulan a velocidad de patinete eléctrico porque les da la gana.

La Comisión Europea, como bien detalla en la información que adelanta en EL COMERCIO Ramón Muñiz, da por hecho que los trenes, una vez 'tocan' vía en Oviedo ya pueden superar los 200 kilómetros por hora. Y, por tanto, concluye Bruselas, en Asturias no necesitamos mejora alguna en materia de alta velocidad. ¡Ole, ole y ole!

Soy de letras, pero modestamente creo que demorar una hora en hacer 60 kilómetros, una vez que los AVE entran en el segmento Lena-Gijón, no me parece que sea muy de alta velocidad. La UE se equivoca, y mucho. Un error de bulto que a buen seguro nos seguirá pasando factura por décadas.

Pero Bruselas no tiene toda la culpa. Hay que hacer un poco de autocrítica y dejar de mirarse el ombligo del grandonismo asturiano. Recuerdo muy bien el 29 de noviembre de 2023, cuando se inauguró la variante de Pajares con la presencia del Rey Felipe, el presidente Pedro Sánchez, el ministro Óscar Puente y el presidente regional, Adrián Barbón. Todos festejaron la llegada del AVE a Asturias. Pero sobre la lentitud del tramo Lena-Gijón reinó el silencio. Solo hubo chascarillos.