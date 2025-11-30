El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

'Reyones' y 'Xeladín'

Laura Fonseca

Gijón

Domingo, 30 de noviembre 2025, 01:00

Estoy convencida de que las doradas figuras de ocho metros de altura de los Reyes Magos, a los que no tardaremos en bautizar como los ' ... Reyones', serán quienes más 'selfies' se lleven en esta brillante Navidad gijonesa. Haber colocado estos enormes Melchor, Gaspar y Baltasar junto a otra gigante del alumbrado navideño como es la 'Estrellona', ha sido todo un acierto. El grandonismo gijonés concentrado en un mismo punto en el Náutico, junto al Muro. No se puede pedir más. El día del encendido, el pasado viernes, fue uno de los lugares que registró la mayor aglomeración de público. Todos querían hacerse una foto ante sus altas Majestades.

