'Reyones' y 'Xeladín'

Estoy convencida de que las doradas figuras de ocho metros de altura de los Reyes Magos, a los que no tardaremos en bautizar como los ' ... Reyones', serán quienes más 'selfies' se lleven en esta brillante Navidad gijonesa. Haber colocado estos enormes Melchor, Gaspar y Baltasar junto a otra gigante del alumbrado navideño como es la 'Estrellona', ha sido todo un acierto. El grandonismo gijonés concentrado en un mismo punto en el Náutico, junto al Muro. No se puede pedir más. El día del encendido, el pasado viernes, fue uno de los lugares que registró la mayor aglomeración de público. Todos querían hacerse una foto ante sus altas Majestades.

Lo cierto es que se echaban de menos unos reyes en condiciones en Gijón. Entiéndanse 'reyes' navideños, de esos que llevan mirra y te traen regalos, de los que nunca envejecen pese a su perenme barba blanca, y a los que todos los niños y niñas de la ciudad (y más de un adulto también) alientan el día 5 de enero, a voz en grito, durante la mágica Cabalgata.

Los 'Reyones' han sido un puntazo, pero 'Xeladín' nos dejó un poco 'xeladinos' cuando descubrimos que era de cartón. La Navidad gijonesa se merece un 'Xeladín' en 3D, al menos, si quiere adquirir la categoría de mascota, como ya lo ha hecho 'Poligosín' en el Polígono de Pumarín. La Navidad acaba de abrir temporada en Gijón y las largas colas para ver y disfrutar de sus luces estos dos primeros días parecen anticipar que serán todo un éxito. No hace falta ir de excusión a Vigo.