El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La ciudad y sus vueltas

Vergonzosa bienvenida

Laura Fonseca

Laura Fonseca

Gijón

Domingo, 7 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

El incendio que días atrás se registró en la zona del 'solarón' más próxima a la estación ¿provisional? de ferrocarril da miedo y vergüenza. Miedo, ... porque las llamas podrían haber alcanzado los andenes donde aguardan ateridos los pasajeros para coger el tren, y vergüenza porque, en realidad, lo que se quemó fueron unos ajados colchones y unas maltrechas tiendas de campaña en las que intentan sobrevivir personas sin hogar. Que las hay, y muchas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Gijón blinda sus calles en Navidad por el nivel cuatro de alerta terrorista
  2. 2 Un nuevo fallecido activa las alertas por el problema de las personas sin techo en Gijón
  3. 3 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  4. 4 Fallece Marisa Santiago, cofundadora Grupo Lacera
  5. 5 Emilio Tuya, la calle del Molino y también la del Grupo
  6. 6 Alice Campello, una invitada de lujo en la boda en Asturias de una conocida joyera
  7. 7 Cazorla pide perdón tras su primera roja directa en 843 partidos: «Toca aprender y levantarse»
  8. 8

    El anestesista detenido por la muerte de la niña sustrajo los sedantes del Hospital de Manises
  9. 9 Gelabert vuelve a rescatar al Sporting
  10. 10 Cambios en el precio del tabaco, con subidas de más de 20 céntimos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Vergonzosa bienvenida