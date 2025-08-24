Hasta pronto, Alfonso

La madre de unos amigos solía exclamar con frecuencia…» Del día de las alabanzas líbrenos Dios»… Como no estoy muy seguro del verdadero sentido de ... la frase no voy a seguir ese camino.

Te vas, y no voy a decir por la puerta grande, porque en la Iglesia no debe haber puertas de diferentes tamaños. Las diferencias y los oropeles no van de acuerdo con la sencillez evangélica, lo que si hay son los talentos que cada uno recibimos y tú has multiplicado adecuadamente los tuyos.

Dirás que has tenido la suerte de contar con grandes colaboradores, es cierto.- Tuviste la habilidad y la suerte de rodearte de un equipo de personas capaces de dar lo mejor de sí mismos, pero tu has sabido escoger, delegar y coordinar.

Resultado: una parroquia consolidada y a pleno rendimiento.- Has revuelto la parroquia hasta la última esquina, no quedo tema sin tocar, siendo la pastoral la primera y principal preocupación, de ella hay esplendidos resultados.

Un buen día me propusiste formar parte del Consejo Pastoral, con la intención que asesorara en temas de patrimonio histórico-artístico.- Lo cierto es que poco podía aportar , mis meritos se reducían al gusanillo que siendo aun adolescente me había metido en el cuerpo Joaquín Manzanares y los conocimientos que fui adquiriendo lo largo de los años.

Desde mi esquina pude observar toda la actividad en este campo: comenzaste por el tejado del templo, que no se había tocado en un montón de años.-Recogiste y pusiste a funcionar una serie de piezas, algunas interesantes, que salían de todos los rincones.

Consigues que se restaure el fresco de la Ultima Cena. La pintura más antigua de Avilés, lamentablemente desconocida para la mayoría de los ciudadanos.

Se desinfectan y limpian los cantorales del siglo XVIII vestigios del convento de la Merced, reponiendo los herrajes que faltaban .Se desinfectan y restauran los libros del archivo parroquial que lo requerían

Un día localizas en algún desván la imagen procesional del Carmen, una talla de las conocidas como de « cap i pota». La carcoma le había destrozado los brazos y manos.- Un escultor de primera y amigo entrañable, Pepe Legazpi, las rehízo de nuevo. La Virgen a quien cantamos aquello de …. A recoger mi alma ven en mi muerte…» se lo habrá tenido en cuenta.

Porta la imagen de un Niño Jesús. Talla del siglo XVIII, los años había dejado su huella.

La docente de talla de la escuela de Artes y Oficios se encargo de reponer lo que faltaba. La policromía fue obra de otra persona entrañable, docente también de la Escuela, Flor Moran ( e.p.d). Todo ello «gratis et amore» .Es un ejemplo como las personas se implican cuando se les requiere para algo concreto.-

A todo ello deben añadirse las piezas con las que has aumentado el patrimonio parroquial: muebles, ,cuadros, entre los que destaca la Inmaculada del siglo XVIII que se encuentra sobre la puerta de la Antesacristía, y alguna pieza importante en la Sacristia.

No es cuestión de seguir. Quedan cosas por hacer, pero el edificio parroquial luce remozado con lo dicho y lo que queda, por ahora en el tintero.

Alfonso, las personas como tú siempre vuelven, por necesarias. Deseamos que sea así.

Para terminar, desear a José Juan Hernández Deniz todo tipo de aciertos y ofrecerle nuestra colaboración.