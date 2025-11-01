El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Gracias para perderse por el aire

Esa es la grandeza humana: hacer bien al prójimo, desde una ayuda en una gestión cotidiana hasta desafiar a la muerte, sin pretender una recompensa, a veces ni siquiera verbal

Leopoldo Tolivar

Sábado, 1 de noviembre 2025, 01:00

Entre los recuerdos que guardamos quienes supimos del drama de hace un año a través de los medios, está el de los numerosos testimonios de ... afectados supervivientes de las destructivas inundaciones, que agradecían a personas anónimas su ayuda decisiva para salvarles. Una mano, una barca, una escala, un helicóptero… En ocasiones podía identificarse un uniforme, un lugar exacto, los rasgos del rescatador. En otras muchas, las urgencias impedían saber a quién se debía la vida. La gratitud, en estos casos, es obligada y, si cabe, más desprendida porque quien realizó el esfuerzo heroico, arriesgado y solidario lo ha hecho s sabiendas de que, puesta a salvo la persona rescatada, ni tiempo había para ser retribuido con un 'gracias' que tampoco iba a ser seguido de un 'de nada'. Se ha reconocido a la ciudadanía en general y a algunas personas concretas, igual que a cuerpos y organizaciones esenciales en tan desgraciados momentos. Pero, como todo en la vida, hay miles de sujetos ejemplares cuyo comportamiento quedará en el anonimato o en la pura transmisión a los círculos familiares, sin pretensiones de ver en la acción una proeza.

Gracias para perderse por el aire