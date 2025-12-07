Ortografía, redes, educación...

El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Domingo, 7 de diciembre 2025

Nunca, que recuerde, he corregido ni advertido al equivocado de una falta de ortografía en las redes o en los comentarios a la prensa digital. ... Y eso que algunas, por exorbitantes, casi te rasgan la retina. No me gusta ofender y por eso, como muchas personas, me reprimo, aunque a veces me cueste. Porque, a fin de cuentas, en las enseñanzas catequéticas, de niños, ¿no nos enseñaban que enseñar al que no sabe es una obra de misericordia, al igual que corregir al que yerra? Pero me puede más el pensar, aunque luego lo matizaré, que quien destroza el léxico y la gramática es una persona que no ha tenido la oportunidad de cultivarse y que rectificar sus frases o palabras viciadas tiene un toque de clasismo profundamente injusto. Me es más fácil, cuando navego supuestamente por aguas tranquilas, sobresaltarme con un exabrupto o una falsedad, cada vez más abundantes entre los que desahogan su indignación, frustraciones u odio. Ahí no me importa intercalar un comentario acerca de la falsedad o la obsolescencia de una información que quiere darse por actual. Que, ahora, con las aplicaciones de IA, hasta te la pueden intentar colar en movimiento.

