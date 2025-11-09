Regalos incómodos

Hacer o recibir un regalo es algo grato, por más que no acertemos muchas veces con los gustos del donatario. Y tanto en fechas señaladas ... como en impulsos de afecto o gratitud no vinculados a un calendario de cumpleaños o fiestas navideñas. Hace unos días recibí, inesperadamente, una corbata que denota gusto exquisito en la elección y yo también he traído, como presente, un paquete de café dominicano. Son actos que alegran la vida y embellecen todo tipo de vínculos nobles, por más que no sean necesarios para afianzar la amistad o el cariño. Y que nadie crea que lo digo porque el próximo sábado celebro mi onomástica.

Hablando en serio y en estos tiempos desgraciados en cuanto a las acusaciones, muchas dudosamente ciertas, de cohechos y otras prácticas delictivas, recuerdo cómo nuestros Códigos penales, desde hace dos siglos, equiparan, en la acción del delito, tanto la entrega dineraria como la dádiva o regalo. Incluso su mera promesa. Los autores clásicos definían el cohecho como soborno, seducción o corrupción. Y eso sigue siendo si vamos a los artículos 419 a 427 bis del Código de 1995, en el que puede distinguirse un tipo activo y otro pasivo y, en, este último caso, propio o impropio. Pero dejo para los expertos criminalistas cualquier precisión de nivel. Lo cierto es que lo de hacer regalos a autoridades o empleados públicos no siempre, ni mucho menos, tiene un fin espurio y puede referirse a un acto de mera gratitud. Pero aquí aparecen los conceptos interpretables, indeterminados, Regalar unos bombones a un empleado público que se ha volcado en una compleja tramitación, ayudando telemáticamente al inexperto, puede ser contrario al principio de objetividad de la Administración, pero no es un ilícito penal; como hacer algo similar en reconocimiento a los cuidados de un sanitario del sistema público. Es más, alguna jurisprudencia ha entendido que tales acciones son actos de cortesía, incluyendo -ejemplo real- la entrega de una cara botella de vino.

En el ámbito administrativo, en el Código de Conducta de los empleados públicos (artículo 54 del Estatuto Básico), se dice que este personal «rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía, sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal». Volvemos a los usos sociales, tan variables en lugares y situaciones y a la remisión a un Código Penal que tampoco es radical en la materia. ¿Qué son usos habituales, sociales y de cortesía? Ya he dicho que hay casos que no atentan contra la neutralidad de los gestores públicos, pero habría que ver, caso por caso, en un país donde, paradójicamente, Hacienda está al quite de toda donación entre cónyuges o hacia los descendientes.

Pongo un ejemplo real: regalarle un 'bic' a una autoridad parece una nimiedad. Pero, claro; siempre que sea de un bolígrafo de coste inapreciable. Pero si el BIC es un palacete o castillo con declaración monumental, la cosa es otra, Como el famoso asunto del 'jaguar'. Particularmente y a fuer de parecer un tremendista, creo que las leyes no debieran invocar esas excepciones que dan pie a interpretaciones extensivas por parte de quien quiere evadirse de responsabilidades. Porque el cohecho existe tanto ante un juez como ante otro tipo de empleado público, pero, de la misma manera que no nos parece temerario regalarle un décimo de lotería a una enfermera, ¿nos atreveríamos a hacer lo propio con un magistrado o una inspectora de Hacienda? Creo que la repuesta es tan obvia como reveladora de la mala e imprecisa regulación del asunto.

Y termino con algo más intrascendente, pero que me genera desazón y rabia. Muchos somos responsables de este despropósito. Desde muy joven, por mi oficio, he ido a numerosos congresos, tanto en España como en el extranjero. Y hasta he organizado algunos por estas tierras. Pues bien, la tópica 'cortesía hospitalaria' incita siempre a regalar a los inscritos, vengan de donde vengan, obsequios de difícil o imposible transporte. Ejemplo verídico y habitual: un libro, precioso, de casi cuatro kilos sobre la historia, paisajes y monumentos de la región anfitriona; delicatessen perecederas de los obradores locales (o chacinerías, que también); un libro gigantesco de actas del anterior congreso; una pieza de artesanía de un autor del lugar y un par de botellas de vino o licor con origen en las cepas y destilerías de la zona. ¿Qué se hace con todo ello? Si se viaja en automóvil, todavía; pero quienes llegan desde un archipiélago o más allá del Atlántico, se encuentran con el dilema de ser ingratos y abandonar los obsequios como lastre, o intentar la odisea. Un buen amigo me contaba que, con el peso de lo facturado ya sobrepasado, embarcar las botellas había sido como una aventura de Astérix y cargar con el librote con un trasbordo de tres horas, un ejercicio de halterofilia. También sé de quien, en la terminal de salida, abrió una botella de souvenir y la compartió, a morro, con varios compañeros, desconocidos, de destino. En suma, que deberíamos cambiar estos hábitos congresuales, generosos y llenos de afecto (amén de sponsorizacion), que conducen, siempre a desperdiciar y despilfarrar, despreciativamente, bienes de calidad material e intelectual. Lo decimos todos, hartos de ver en las papeleras de los hoteles estos objetos, pero no hacemos nada. La digitalización y el envío a destino podrían aliviar tan penosos comportamientos, pero el problema no se ha resuelto.