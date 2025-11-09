El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO

Regalos incómodos

De la misma manera que no nos parece temerario regalarle un décimo de lotería a una enfermera, ¿nos atreveríamos a hacer lo propio con un magistrado o una inspectora de Hacienda?

Leopoldo Tolivar

Leopoldo Tolivar

Domingo, 9 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Hacer o recibir un regalo es algo grato, por más que no acertemos muchas veces con los gustos del donatario. Y tanto en fechas señaladas ... como en impulsos de afecto o gratitud no vinculados a un calendario de cumpleaños o fiestas navideñas. Hace unos días recibí, inesperadamente, una corbata que denota gusto exquisito en la elección y yo también he traído, como presente, un paquete de café dominicano. Son actos que alegran la vida y embellecen todo tipo de vínculos nobles, por más que no sean necesarios para afianzar la amistad o el cariño. Y que nadie crea que lo digo porque el próximo sábado celebro mi onomástica.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Adiós a Javier García Rodríguez, prolífico escritor y «apasionado defensor de la palabra»
  2. 2 Muere un pescador en Valdés tras caer al agua entre las playas de Barayo y Sabugo
  3. 3

    La UE cree que ya hay trenes a 200 por hora en Asturias y un diputado intenta corregir el error para no perder ayudas
  4. 4 Multitudinaria oposición para renovar la sanidad asturiana: «Son cifras históricas»
  5. 5 Multitudinaria oposición para renovar la sanidad asturiana: «Son cifras históricas»
  6. 6

    Pasionaria vuelve a Asturias
  7. 7 Entre fuertes corrientes y cataratas: complicado rescate a dos espeleólogos atrapados en una cueva de los Picos de Europa
  8. 8

    «Si fuera alcalde iluminaría todos los monumentos»
  9. 9

    El Principado, a la UE: «Es un error de bulto» creer que ya hay trenes a 200 por hora
  10. 10 Muere Jesús Bernal, el atleta gallego que corrió 2.500 pruebas por todo el país

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Regalos incómodos

Regalos incómodos