Muere un vecino de Barredos horas después de recibir varios golpes en plena calle

Vulnerabilidad y seguridad en la circulación urbana

Leopoldo Tolivar

Domingo, 26 de octubre 2025, 02:00

Muchas de nuestras ciudades y particularmente sus barrios antiguos, no se concibieron para el tráfico actual. De ahí que, en estos trazados, algunos medievales, compatibilizar ... la automoción con la bicicleta sea complicado y peligroso, por más limitaciones de velocidad que se impongan a los coches y más exigencias de señalización se exijan a los ciclistas. La bicicleta actual data del período entre 1864 y 1870 y su generalización en España –tras la primera creación, en Huesca en 1867– arranca con la fabricación en Eibar, en 1923, de un primer modelo, creado, al parecer para una rifa, y la expansión del invento en nuestro país se produce ya avanzada la posguerra. En resumen, esta máquina de pedales a la que casi toda la población aprendimos a subirnos de niño, con el inevitable pago de alguna caída, es, históricamente, de ayer por la mañana. Contra lo que pueda pensarse, es más moderna que los vehículos a motor. El 31 de octubre de 1900, se matriculó el primer coche en España, concretamente en Palma de Mallorca. Y a partir de ese momento la importación, primero y la fabricación, después, no ha parado, con los lógicos altibajos del mercado.

