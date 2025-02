A Libertad Fernández, después de 40 años de exilio, el cónsul de España en Moscú no le quería hacer el pasaporte para regresar a España ... si no cambiaba el Libertad por el Liberata del santoral. ¡Y ya hacía un año de la muerte del Caudillo! ¡Así tábamos, manín! Y en muchas cosas, así seguimos con la actual teleburocracia omnímoda plus.

El 23F, venía de entrenar a la perra pastor alemán y Líber, que me buscaba, me echó voz desde la ventana: ¡Marcelino, que entró Tejero con los guardias civiles en las Cortes y tienen a todos los diputados y al Gobierno de rehenes! La cosa ya venía muy fea de atrás. Entonces era el subfranquismo y el terrorismo, como ahora son esta pandemia de virus y tontuna, la debacle económica, el separatismo...

Esa tarde, fuimos Olvido y yo a la sede de UGT, en Marqués de San Esteban, para echar una mano o lo que fuera. Estaba cerrada, pero cerrado como si fuera un domingo por la tarde. ¡Seguro que estaban allí todos los ficheros, los sellos, los libros, el dinero, todo! En la calle, ni un alma. En Pedro Duro, delante de la sede CC OO y la CSI había un coche de la Policía, una de aquellas 'lecheras'. ¿Con qué fin? Vimos a D. y fuimos al Bar Transporte, que estaba vacío, a comentar la situación y ver si se podía hacer algo. Tuvieran las tanquetas del cuartel del Coto listas para salir o no, lo cierto es que ni se convocó la huelga general, ni se tiró una octavilla, ni se hizo un pintada... nada. Y los que nada hicieron decían después que no pasó nada. Con Chile y Pinochet tan recientes, la noche la pasamos en vela y al pie de tele y radio, en el piso recién alquilado de unos amigos. Hasta las once de la mañana no fuimos a trabajar. El 'tejerazo' fue el hito más vergonzoso de la historia de España en el siglo XX.

Libertad Fernández Inguanzo era maestra, hija, nieta y hermana de maestros. «Los de Fernández», decía ella. Todos de Izquierda Republicana, menos Sirio, que vivía en Gijón y era de la CNT. Líber fue la primera que se afilió al PCE. Marchó a Rusia, cuando la guerra, en un barco lleno de niños que salió de El Musel. Fue creyendo que serían unos meses... ¡Y tardó 40 años! Después de con los niños, trabajó hasta jubilarse en la edición en castellano de la famosa revista 'Novedades de Moscú'. Con Líber hicimos mucha amistad y lo pasamos muy bien. Al vivir en el mismo edificio, a menudo subía a merendar con nosotros y se quedaba a cenar. Otras veces, traíamos un 'centellu', como decía ella, y ya había fiesta con sidra y huevos cocidos. Fuimos en coche a pueblos dónde su padre había dado clase. Luego, tuvo que cambiar de casa y barrio, y acabó en una residencia. La fui buscar un día para ir a merendar a una cafetería y no la dejaban salir. Que quién era yo, decía la directora. ¡Con lo contenta que se puso al verme! Me planté y salimos. Ahí, ya vi yo cosas: Libertad sin libertad. Años después, conocí a otra hermana: Estrella Argentina. Eran diez hermanos. Recuerdo los nombres de Líber, César, Luisa (creo), Horacio, Sirio, Estrella Argentina, Helio, Newton y Dora. Durante la guerra, los que estaban en Oviedo, en una ofensiva, consiguieron escapar. Vinieron a Gijón, a casa de la abuela materna. Al padre, Esteban Fernández, lo encarcelaron y torturaron; lo fusilaron con otros en la Concha de Artedo. Sirio murió en combate y pusieron su nombre a un orfanato de Nava. A César le hirieron, le cogieron y le metieron 15 años de cárcel. Horacio hizo el curso y salió teniente de Artillería. Le apresaron y, siendo oficial, tuvo mucha suerte de que no le fusilaran. Le conmutaron la pena de muerte pero esperaron un año para decírselo. ¡Son tantas cosas las que habría que contar!

