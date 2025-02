El lobo, la cabra y la col

Un antiguo aforismo armenio dice que solo merecerá el nombre de hombre quién haya sido capaz de mantener indemnes el lobo y el cordero que han sido confiados a su cuidado. Esta máxima tiene un acertijo asociado, que se pregunta cómo puede un pastor que ... tiene bajo su custodia una cabra, un lobo y una col, atravesar un río en barco, siendo que solo puede trasportar una sola de estas cargas en cada viaje. Si el pastor escoge trasladar la hortaliza primero, el lobo devorará a la cabra, y si embarca al lobo, la cabra se comerá la col. Dentro de la esencia misma de la humanidad, está la misión de conciliar los contrarios, con el fin de que la creación permanezca completa, tenga esta un origen divino o espontáneo.

Tanto pecan quienes defienden que hay que tolerar la acción depredadora del lobo sin inmutarse, como los que propugnan su extinción como quién se deshace de una carga innecesaria. Si observamos a nuestro alrededor, comprobaremos, por ejemplo, que el único oso grizzly que sobrevive en la súper desarrollada California es el que luce su bandera. Thoreau afirmaba: «Creo en el bosque, en la pradera y en la noche que crece el maíz». Es fácil asegurar que nuestro sistema económico es tóxico para la naturaleza, pero lo que no es tan sencillo es proponer alternativas. Muchos ecologistas practican un maniqueísmo perverso, que opone el falso modelo purista de una naturaleza intacta, al de su explotación salvaje. No tienen ninguna duda, en su soberbia citadina, de que el ganadero es el malo de la película, mientras disfrutan de los caminos abiertos y de los montes desbrozados por el trabajo duro de los campesinos. Nadie está libre de pecado, muchos perros pasan su vida encadenados a una triste caseta, pero también hay personas en el medio rural que sufren viendo su cabaña diezmada y no solo por su valor económico. El dolor de las ovejas agonizantes por los ataques del lobo tiene bastante más que ver con el corazón que con la cartera. La máxima de que el lobo mata por placer también resulta discutible. La manada sigue su instinto, y este le dicta que ha de enseñar a cazar a sus crías, lo que se traduce en que hay más reses heridas de las que son capaces de comer. Ninguna ideología es lo suficientemente buena como para no admitir una revisión meditada.

Las familias ganaderas aman su terruño y lo conocen con una intimidad que muchos animalistas ni soñarían. La despoblación del medio rural puede convertir nuestros pueblos en una reserva indígena, para solaz de urbanitas despreocupados. Aprendamos que la diferencia no implica necesariamente oposición.