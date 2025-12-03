El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Descubre cada día una sorpresa en el Calendario de Adviento de EL COMERCIO

Devolver al poeta

'Vamos a comprar un poeta', de Afonso Cruz, es una deliciosa lectura en este tiempo de cinismo

Lorenzo Silva

Lorenzo Silva

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

En estos tiempos, más que prosaicos, entregados casi ya sin reservas a toda clase de cinismos, resulta deliciosa la lectura de un librito que acaba ... de publicar entre nosotros una de esas pequeñas editoriales atentas al talento que florece por el mundo; en este caso, entre nuestros cercanos y tan a menudo ignorados vecinos, los portugueses. Se titula el libro 'Vamos a comprar un poeta', su autor es el escritor y cineasta Afonso Cruz y parte de una premisa tan ingeniosa como fértil: en una sociedad donde ya todos se han entregado por completo a una existencia dictada por el cálculo —no sólo de costes y beneficios, sino de cualquier otra cosa que pueda contarse, como la saliva que se gasta al dar un beso—, la gente, en lugar de procurarse mascotas, se procura artistas para tratar de paliar el aburrimiento de sus vidas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere de forma repentina José Luis Cienfuegos, director de la Seminci y del Festival de Cine de Gijón durante 16 años
  2. 2 Muere de forma repentina José Luis Cienfuegos, director de la Seminci y del Festival de Cine de Gijón durante 16 años
  3. 3 Fallece José Antonio Fidalgo, cronista oficial de Colunga y referente de la gastronomía asturiana
  4. 4

    Los funcionarios ganarán en un año unos 2.000 euros más de media tras la doble subida
  5. 5 Cien efectivos buscan a Maritrini y su hija en la balsa de Ribadesella
  6. 6 Pillada por un detective: se queda sin la pensión de 2.000 euros de su exmarido tras destaparse que vive con otro
  7. 7 Fallece a los 82 años el hostelero gijonés Pepe Casarreal
  8. 8

    Maduro exigió a Trump inmunidad para él y su familia para abandonar Venezuela en una conversación telefónica
  9. 9

    Hacienda retrasa un año la entrada en vigor del sistema de facturación para pymes y autónomos
  10. 10 Las tres mejores pizzas de Asturias están en Gijón y Oviedo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Devolver al poeta