Luis Aurelio y Florina Alías DE SOMIÓ A CIMADEVILLA Dos poetas que 'cantaron' el Gijón de una época Florina Alías (Colloto 1921-Gijón 1999). JANEL CUESTA Lunes, 17 mayo 2021, 06:05

El tiempo vuela; pero en ocasiones la distancia agranda a algunas personas. Es el caso de este poeta, primero con raíces de la cuenca minera y luego playu por los cuatro costados, que cantó con sus versos a Gijón, de cuya muerte se cumplieron en abril 25 años. Luis Aurelio Álvarez Martínez de la Vega nació en Buenos Aires, adonde habían emigrado sus padres, el 8 de marzo de 1916. Fue el último de cuatro hermanos y regresaron a su Mieres natal cuando él tenía un año. El repentino fallecimiento delprogenitor le llevó siendo adolescente a trabajar en la mina en Turón, aunque nunca dejó de acudir a la escuela en clases nocturnas. Estudió por libre Comercio en Gijón y Graduado Social en Oviedo. La guerra civil le llevó a Coruña, donde luchó al lado de Camilo José Cela y mantuvieron una gran amistad. Merced a sus estudios, pasó de la mina a ejercer de graduado social en la Fábrica de Mieres, mientras en su cabeza bullían versos y más versos, hasta que se decidió a publicar uno dedicado a la Virgen de la Armatilla, de Olloniego, en el 'Diario Región'. Fue el inicio del 'leit motiv' de su vida. Se traslado a Gijón en 1969 para trabajar en Ensidesa y se instala en Cimadevilla, donde el olor del salitre y escamas de la Rula entraba por ventanas y balcones, Luis Aurelio experimentó una metamorfosis que le convirtió en el poeta que con más énfasis y acierto ha 'cantado' a personajes del Gijón de siempre (Luis Adaro, José Benito Álvarez-Buylla, Joaquín Alonso Bonet, Francisco Carantoña, Torcuato Fernández-Miranda, Piñole, Marola) y otros no menos populares (Panchano, David 'El Sorni' o Chano Castañón), reunidos en su libro 'Xente de casa', que junto con otras publicaciones como 'Canciones de Asturias', 'Guía Poética de Mieres', 'Antología Minera', le colocan en el olimpo de la literatura asturiana junto a Teodoro Cuesta y Alfonso Camín: «Los mineros en Gijón / los ganó la mar salada / antes hablaban de minas / de postes y de trabancas / y ahora, mirando al mar / hablan solo de pescatas». De su gran sensibilidad para mostrar el alma de los playos, queda reflejado en estos versos: «¡Ay, no vayas pescador! / ¡Ay pescador, no te vayas! / Quiero en La Rula rular / con tus sardinas de plata... / La proa rizaba el rizo / de espuma sobre las aguas / y una mocina en la Punta / de Liquerique, lloraba».

Matrimonio literario

Si su vida fue un auténtico poema, más lo fue al contraer matrimonio con la poetisa Florina Alías, de Colloto. Cuando ya casados vivían en el Muro, a pie de playa, casi entraban las olas en casa, su morada era un oasis literario, entre libros, música y paisaje, de donde surgían poesías como esta: «Hombres curtidos en Gigia / hombres todo corazón / solo un César pudo hacer / esto que un César soñó / sueños con ansia imperial. / ¡Buena cuna te meció. / Ya San Pedro te esperaba / y aquel gallo que cantó / le dijo: Buen pescador / no encontrarás junto al mar / Cantábrico, otro rincón. / Dos mil años, son dos mil / años que bendice Dios». Cimadevilla, la Punta de Liquerique, el barrio de La Arena, las Fiestas de Begoña, los Jardines de la Reina, Plaza Mayor, Campo Valdés, y el 'todo Gijón' están reflejados en la poesía de Luis Aurelio y Florina Alías que sobrevivió tres años a su esposa, nos dejó otra de sus joyas: «¡Ay las mujeres de Cimadevilla / del Cantábrico mar siempre a la orilla / compartiendo con su hombre las faenas / cuánto trabajo y cuánto sacrificio / y que menguado y pobre beneficio / para tanto bregar y tantas penas!».

Releer su obra es adentrarse en ese Gijón entrañable que se nos escapa día a día. Ellos dos supieron vivirlo y reflejarlo con inigualable arte.