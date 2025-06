Comenta Compartir

Decía Don Antonio Machado, por boca de su Juan de Mairena, que «la verdad es la verdad, dígala Agamenón o su porquero», y me venía ... a la memoria esta frase leyendo y escuchando distintos argumentos y opiniones tras los últimos (o quizás sea más conveniente decir penúltimos) acontecimientos aparecidos en la política española. La mejor, por no decir la única, garantía para construir una sociedad democrática es la verdad y no hay ningún atajo para defenderla. Por otro lado tampoco conviene olvidar que la corrupción es, sin ninguna duda, la mejor garantía para destruirla.

Desde la pasada semana cuando se dieron a conocer los informes de la Unión Central Operativa (UCO) de la guardia civil en los que quedaba suficientemente clara la participación del secretario de organización del partido socialista en una trama corrupta, de la que igualmente participaba su antecesor en el cargo, son centenares los comentarios publicados, pero la mayoría adolecen de rigor y mientras unos tratan de justificar lo injustificable otros no quieren reconocer que la corrupción viene salpicando de manera regular a quienes acceden al poder. Tal parece que mientras sean 'los nuestros' quienes roban lo mejor es mirar para otro lado y si son los otros los que lo hacen entonces hay que ir a por ellos con toda la virulencia que sea posible. Sin embargo, es el conjunto de la sociedad quien debe de señalar con el dedo y avergonzar a las personas corruptas, a los delincuentes, porque aquí no puede haber de los suyos y de los nuestros y como decía el viejo maestro «la verdad es la verdad dígala Agamenón o su porquero» y los canallas serán siempre canallas pertenezcan a uno u otro partido como igualmente habrá personas honestas en una organización u otra y a ellas es a las que hay que apoyar siempre.

