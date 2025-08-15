Desde hace millones de años (y esperemos que continúe de igual manera durante otros cuantos millones) la Tierra gira alrededor del Sol y, pese a ... la lejanía con el astro rey, 150 millones de kilómetros, permite a accionistas y personal directivo de algunas grandes corporaciones transnacionales obtener pingües beneficios debido al calor que nos aporta.

Varios tipos de industrias se generan alrededor del Sol, desde empresas dedicadas a la energía solar a las grandes compañías cosméticas que año tras año ven crecer su cuenta de resultados, aunque ese aumento de patrimonio se consiga merced al deterioro en la salud de quienes buscan broncear el color de su piel.

Pero también, especialmente en estos meses en los que los termómetros marcan temperaturas muy elevadas, se producen otra clase de bronceados no precisamente buscados, sino que aparecen debido al tipo de trabajos que un buen número de personas se ven obligadas a realizar. Esta misma semana llegaban las noticias de la muerte de tres personas, a causa de las condiciones de extremo calor mientras cumplían con su jornada laboral. En Andalucía, un chico de 21 años y una mujer, y en un pueblo de Lleida, un trabajador 'temporero' de 61 años cuyo fallecimiento su hijo explicaba de esta manera: «A mi padre lo dejaron morir en el campo, lo dejaron tirado debajo de un árbol. Nadie llamó a la ambulancia, nadie avisó a la familia. Murió sólo». Ese día el calor alcanzó los 40º y el hijo también afirmó que su padre «trabajaba desde las siete de la mañana hasta las 17.30 de la tarde, con una pausa de media hora para comer allí mismo».

Como en tantos otros ámbitos, también en este caso, alrededor del Sol se juntan la muerte y los beneficios y, en medio del silencio cómplice, esta es una realidad estremecedora.