¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO

Bicicletas

Luis Felipe Capellín

Luis Felipe Capellín

Gijón

Viernes, 17 de octubre 2025, 00:15

Comenta

Hace justo una semana, el pasado viernes día 10 de octubre, el BOE publicaba en el Reglamento General de Carreteras un artículo dirigido a construir ... carriles bicis suprimiendo los arcenes, en las carreteras nacionales con poco tráfico. «En carreteras multicarril y carreteras convencionales con una intensidad media diaria reducida en las que se considere especialmente conveniente incluir un itinerario ciclista o dar continuidad a uno ya existente… podrán disminuirse o suprimirse los arcenes preexistentes». Esta medida se toma ya que «la siniestralidad de ciclistas en España (90 muertes en 2023) sigue en números elevados y la causa más común son los atropellos o colisiones con los vehículos a motor».

