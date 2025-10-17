Bicicletas

Hace justo una semana, el pasado viernes día 10 de octubre, el BOE publicaba en el Reglamento General de Carreteras un artículo dirigido a construir ... carriles bicis suprimiendo los arcenes, en las carreteras nacionales con poco tráfico. «En carreteras multicarril y carreteras convencionales con una intensidad media diaria reducida en las que se considere especialmente conveniente incluir un itinerario ciclista o dar continuidad a uno ya existente… podrán disminuirse o suprimirse los arcenes preexistentes». Esta medida se toma ya que «la siniestralidad de ciclistas en España (90 muertes en 2023) sigue en números elevados y la causa más común son los atropellos o colisiones con los vehículos a motor».

Al hilo de la noticia recuerdo la sana envidia que me invadía cuando hace años veía en el País Vasco las carreteras llenas de aficionados al deporte del pedal, hoy no hay región en España en la que diariamente no se vea a centenares de cicloturistas compartiendo su pasión, por eso me parece tan importante que se tomen medidas que minimicen los peligros de andar en bicicleta por unas carreteras cada vez más saturadas de vehículos.

A finales del siglo XIX los trabajadores (también las mujeres) de las fábricas inglesas descubrieron en la bicicleta un instrumento tanto para hacer comunidad como para sentirse libres cuando terminaban su jornada laboral y, sobre todo en los meses más favorables, para disfrutar de su descanso semanal. Poco o nada tienen que ver los aficionados de hoy con los obreros de ayer, pero no hay duda de que la bicicleta, antes y ahora, continúa siendo un instrumento maravilloso al que hay que cuidar, y especialmente a sus usuarios, quizás el artículo aparecido en el BOE no resolverá todos los problemas pero ayudará sin duda por eso debe de aplaudirse.