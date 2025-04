Comenta Compartir

Hace unas semanas en el barrio de San Lázaro, (Plasencia), fallecía por un disparo de bala una niña de dos años llamada Camelia. No voy ... a hablar aquí de etnias, de clanes, de familias que son las alusiones más comunes utilizadas por los medios informativos que dieron a conocer la noticia. Lo que me llama la atención son las referencias a un lugar 'sin ley', al que la policía no suele acercarse ya que, según un funcionario municipal citado en un periódico de tirada nacional «lo que ocurre ahí no nos afecta a nosotros». Quizás por ello nadie le dio mayor importancia a que cuatro hombres comprasen, en la única armería que existe en la localidad extremeña, de 40.000 habitantes, doscientas balas del calibre de las que se usan en subfusiles de asalto.

La muerte de Camelia no se produjo 'en el Bronx' o en algunos de los barrios más temibles de ciudades centroamericanas, sucedió en un pueblo de Cáceres en este país llamado España y en el que tanto se les llena la boca a los 'patriotas' cuando usan su nombre en vano. Hace ya mucho tiempo que comenzaron a aparecer noticias que hablaban de cárteles de la droga en distintas provincias de Andalucía y el nombre de algunos pueblos, como antes ocurrió en Galicia, comenzó a vincularse al mundo del narcotráfico, siendo rara la semana en la que no se produce algún suceso que muestra el poder de los delincuentes ante la incapacidad de las administraciones y el estruendoso silencio de la sociedad. En fin, sucedió en Extremadura y la muerte se llevó a Camelia, pero mañana puede ser cualquiera, por eso no está de más leer, hoy, la obra del dramaturgo estadounidense Arthur Miller, siempre recomendable, 'Todos eran mis hijos' y dejar de mirar para otro lado antes de que sea demasiado tarde.

