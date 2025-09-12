Este pasado lunes (en nuestra comunidad, y debido a ser festivo, fue el martes) 8 millones de escolares, especialmente de infantil y primaria, se incorporaron ... a clase, algunos por vez primera, y pese a las consabidas declaraciones de todos los años con las promesas de cambios sustanciales apuntalando el guion, la sensación es que el curso escolar recién iniciado no traerá grandes novedades ni para el alumnado ni para el profesorado.

Se reduce el número de escolares por clase, como igualmente disminuyen las horas lectivas aseguran desde el ministerio, pero aumenta el de quienes necesitan una atención especial y desde los enseñantes se atisban las primeras protestas «se precisan más medios y se continúan cobrando salarios demasiado bajos».

Más de lo mismo a lo que parece, lloros, asombro e ilusión a partes iguales a las puertas de los colegios para quienes las van a traspasar por vez primera, optimismo y determinación para quienes llevan algún curso, ya viviendo la experiencia, preocupación para las familias a quienes el inicio de las clases les significa un desembolso de 400 euros, una parte importante de esa cantidad debido al precio de los libros, y malestar de un profesorado que, pese a las palabras surgidas desde la Administración, no ve suficientemente valorada, ni social ni económicamente, su profesión.

Con estos mimbres se levantan las bases que deben de construir una España mejor, más culta, más libre, más humana y lo más dramático es que año tras año se repiten las mismas frases, las mismas declaraciones, los mismos discursos pero la enseñanza no mejora, no alcanza la excelencia necesaria y los sueños de las familias, del profesorado y especialmente de la chiquillería, una vez más, parece que no se verán cumplidos, y no deja de ser una pena.