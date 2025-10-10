Quizás el hecho de no usar algunas herramientas tecnológicas (no dispongo de whatsapp y a través de mi teléfono móvil sólo realizo, y recibo, llamadas) ... me permiten ver determinadas circunstancias con un cierto distanciamiento, por lo que mi asombro no deja de crecer cuando, personas cercanas, me cuentan situaciones que viven a causa de los aparatos que emplean para comunicarse de manera cotidiana. Me explican que su móvil, y otros aparatos similares, controlan, de tal manera las conversaciones que tras hablar de muchas cuestiones, sean estas del tipo que sean, inmediatamente comienzan a recibir en sus dispositivos electrónicos informaciones relacionadas con esos asuntos aunque estas no hubiesen sido requeridas.

No hay ninguna duda de que la utilización masiva de lo que, en los años 70 y 80 del siglo pasado, se dio en llamar las nuevas tecnologías permitió a una gran parte de la sociedad alcanzar unos conocimientos que hasta entonces les habían sido vedados (y ojo, aunque parezca increíble, todavía hoy en muchos lugares de nuestro pequeño mundo, millones de personas siguen sin tener acceso a internet) pero al menos en lo que concierne a esta parte del planeta el avance resulta indiscutible.

Sin embargo junto a las luces aparecieron sombras que hoy amenazan con oscurecerlo todo, ya nadie duda del control que sobre las personas ejercen estos instrumentos que, y esto no debe de olvidarse, están en manos de los dueños del sistema por lo que hay que pensar que el control no lo tienen las máquinas, que no funcionan solas, si no los mismos personajes que continúan intentando, y parece que van ganando en su batalla, transformar a los ciudadanos en consumidores pero aunque somos consciente de ello, a la mayoría, no parece importarle demasiado. ¿Hasta cuándo?