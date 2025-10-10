El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Luis Felipe Capellín

Gijón

Viernes, 10 de octubre 2025, 02:00

Quizás el hecho de no usar algunas herramientas tecnológicas (no dispongo de whatsapp y a través de mi teléfono móvil sólo realizo, y recibo, llamadas) ... me permiten ver determinadas circunstancias con un cierto distanciamiento, por lo que mi asombro no deja de crecer cuando, personas cercanas, me cuentan situaciones que viven a causa de los aparatos que emplean para comunicarse de manera cotidiana. Me explican que su móvil, y otros aparatos similares, controlan, de tal manera las conversaciones que tras hablar de muchas cuestiones, sean estas del tipo que sean, inmediatamente comienzan a recibir en sus dispositivos electrónicos informaciones relacionadas con esos asuntos aunque estas no hubiesen sido requeridas.

