Esta pasada semana, la jueza federal de EE UU, Paula Xinis, decretó que el Gobierno de Donald Trump tiene que devolver a un salvadoreño a ... Maryland, lugar en el que vivía, ya que por un «error administrativo» (el joven de 20 años disponía de un estatus legal) fue deportado al Centro de Confinamiento del Terrorismo en El Salvador. El miércoles 26 de marzo, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos había visitado ese mismo centro en el que miles de presos salvadoreños, rapados todos ellos, y vestidos de blanco pasan las horas hacinados, esperando un milagro que nunca va a suceder.

No se me ocurrirá en estas letras justificar a unos hombres que a lo largo de su vida, muy corta en muchos casos, tienen a su cargo una larga lista de personas asesinadas. No hay duda, entonces, de la maldad de quienes ya nunca saldrán de esa prisión, pero quiero señalar también la maldad institucional encarnada aquí por esta mujer, representante de la Administración Trump, y viendo las imágenes, que se encuentran en internet, puede entenderse de qué estoy hablando.

Durante mucho tiempo, los dueños del sistema intentaron llevar a la humanidad al pensamiento único y, una vez conseguido ese objetivo, el siguiente paso fue llegar al pensamiento cero, es decir, al 'no pensamiento', que es el momento en que nos encontramos. Decía Antonio Gramsci que cuando lo nuevo está por nacer pero lo viejo todavía no ha muerto pueden aparecer los monstruos y creo que, en medio del silencio cómplice de la sociedad, eso es lo que está ocurriendo,

Pienso que se está acabando una época de la humanidad, pero no acaba de llegar la otra y pese a que todas las cartas parecen señalar que el futuro no será muy halagüeño entiendo que las líneas de lo que nos espera aún están por escribir.