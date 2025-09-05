El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El día de la marmota

Luis Felipe Capellín

Luis Felipe Capellín

Gijón

Viernes, 5 de septiembre 2025, 02:00

Tenía un amigo al que le gustaba leer los periódicos con una semana de retraso, ya que de esa manera, decía, valoraba los aciertos y ... también las mentiras que se publicaban.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Ascienden a 16 los muertos por el descarrilamiento del funicular de La Gloria en Lisboa: «Sólo pudimos echar a correr»
  2. 2 Atracan a mano armada un quiosco en Oviedo y retienen a una empleada
  3. 3 Fallece a los 48 años la abogada gijonesa Rocío Villafañe
  4. 4 Un taxi acaba empotrado dentro de un bar en El Coto, en Gijón
  5. 5 Vecinos de Llanes convocan una protesta por la participación de Israel en la Vuelta Ciclista a España
  6. 6 Herido grave el conductor de un camión en un accidente en los túneles de Riaño
  7. 7 Dos heridos en un accidente entre una moto y un coche en Gijón
  8. 8 Recogen 30 toneladas de ocle en plena noche en la playa de San Lorenzo de Gijón
  9. 9 Programación de las Fiestas de San Mateo en Oviedo: fechas, conciertos y otras actividades
  10. 10 La playa de San Lorenzo de Gijón, invadida por toneladas de ocle

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El día de la marmota