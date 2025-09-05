El día de la marmota

Tenía un amigo al que le gustaba leer los periódicos con una semana de retraso, ya que de esa manera, decía, valoraba los aciertos y ... también las mentiras que se publicaban.

Estos días, en una distendida conversación, se habla de la pereza y el aburrimiento que da seguir las noticias que nos trasladan los medios de comunicación. Más de uno comenta que hace tiempo ya que dejó de ver la televisión (confieso que me encuentro en esa tesitura) y alguien más apunta que después de años siguiendo la radio últimamente optó por apagar el dial, incluso aunque vaya viajando en coche, ya que hasta los programas musicales perdieron calidad y frescura.

Como si viviésemos en un permanente día de la marmota (una situación que se repite de manera constante) tal parece que el tiempo no pasa y, sin embargo, transcurre a una velocidad exagerada, pero la percepción que tenemos quienes nos gusta estar informados es que los personajes, y las noticias que generan, no cambian desde hace años.

En el ámbito internacional Trump, Putin, Netanyahu, Maduro, Milei y en menor medida Úrsula von der Leyen, día tras día ocupan los grandes titulares y sólo se modifican pequeños detalles respecto a sus ocurrencias y declaraciones. Mientras tanto, las guerras, la muerte y la hambruna se apoderan de países y territorios enteros y la desigualdad se erige como el mayor dilema del mundo actual. En este país, Pedro Sánchez, Abascal y Feijóo –con algún que otro figurante en papeles secundarios, el juez Peinado entre otros– representan en cada comparecencia la vacuidad absoluta que, por otra parte, sus corifeos tratarán de vendernos como grandes innovaciones intelectuales e incluso morales ante un descreimiento cada día mayor por parte de la sociedad, y así nos va.