Se habla, en un grupo de personas amigas, del convencimiento unánime, cosa complicada entre quienes suelen tener por bandera la discrepancia, que cualquier tiempo pasado ... no fue mejor, simplemente fue anterior y nuevamente hay acuerdo al hablar de un programa de televisión que respondiendo al título de Estudio 1 acompañó la adolescencia y primera juventud de quienes participábamos de esa conversación.

Para quienes leen estas líneas perteneciendo a unas generaciones posteriores, explicarles que en Estudio 1 pudimos ver las grandes obras de teatro clásicas y modernas, españolas y extranjeras interpretadas por las mejores actrices y los mejores actores del panorama artístico de aquel tiempo.

Evidentemente había más programas en la televisión en esa época, y no conviene olvidar que sólo existían dos canales, y aunque no toda la programación tenía la misma calidad que la dedicada al teatro en mi opinión la televisión de ahora está muy lejos de la que veíamos entonces.

Nada más lejos de mi intención que señalar aquí lo que debe de verse y lo que no, lo que debe de escucharse en la radio y lo que no, la prensa que debe de leerse y la que no, pero no me resisto a hablar de la degradación que, de un tiempo a esta parte, se viene imponiendo en distintos medios de comunicación como igual sucede en la política, en la actividad profesional y, en definitiva, en la vida.

Creo que no es casualidad que la mediocridad, junto con la prepotencia, poco a poco se haya impuesto en, casi, todos los ámbitos de la sociedad a lo que hay que añadir que rápidamente fue la estulticia la que comenzó a ocupar un papel principal y la mezcla de estas tres realidades posibilitó la llegada de la mentira que hoy parece ser el eje central de nuestras vidas… y así nos va.