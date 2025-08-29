Todos los fuegos el fuego es el título de un pequeño libro de relatos de Julio Cortázar y, aunque no tiene nada que ver con ... los fuegos que España viene padeciendo (también Asturias) a lo largo de este mes de agosto, no me parece desacertado traerlo a esta columna, precisamente, para hablar de los incendios que llevan asolando el territorio patrio.

Este desastre, en el que todas las fuentes coinciden en que más de 400.000 hectáreas han sido quemadas a día de hoy, ha servido para poner de manifiesto la división que vive la sociedad, y no sólo los partidos políticos

Creo que no hace falta enumerar las pérdidas de todo tipo, incluidas vidas humanas, que han acompañado estos fuegos que no parecen acabarse nunca y aunque en cuanto a las causas que generaron tanta desazón y tanta amargura no parece que existe unanimidad si la hay en relación al espectáculo, una vez más, lamentable que protagonizan quienes deben de velar, y representar, los intereses de la ciudadanía.

Hace años, la entonces primera ministra británica Margaret Thatcher dijo que «son la humanidad y sus actividades las que están cambiando el medio ambiente de nuestro planeta de forma dañina y peligrosa».

La conocida como 'Dama de hierro' de cuya ideología y, especialmente, de su práctica me encuentro totalmente alejado, muestra, con esta declaración, la necesidad de asumir propuestas y planteamientos cuando son correctos vengan de donde vengan.

No tengo las soluciones a un problema de tamaña envergadura, pero estoy firmemente convencido de que en este, como en otros casos, es imprescindible un pacto de Estado y tampoco vendría mal, ante tanto incendio, el sosiego que anule la actuación de otro tipo de pirómanos que, en vez de utilizar agua, no hacen más que echar leña al fuego.