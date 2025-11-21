Veo todas las semanas algún partido, de fútbol, de las llamadas categorías inferiores y no deja de llamarme la atención la cantidad de equipos que, ... en los minutos previos al inicio del encuentro y abrazados los jugadores, gritan una misma consigna: «Ganar, ganar y ganar».

No me imagino a los principales accionistas de los bancos españoles haciendo lo mismo antes de sus reuniones pero, viendo los resultados económicos que trimestre tras trimestre se dan a conocer, no cabe ninguna duda de que, al contrario de lo que ocurre en el fútbol, cumplen su objetivo ya que el resultado siempre es favorable a los hombres (pocas mujeres, aunque alguna hay) de trajes oscuros y corbata.

Son unos beneficios absolutamente insoportables que superan los 25.000 millones de euros, lo que significa un aumento del 7,4% respecto al 2024 y que van generando día a día una desigualdad que la mayoría de la sociedad acepta sin inmutarse.

Ya que a la vez que esto ocurre «Más de cuatro millones de personas en España viven con menos de 644 euros al mes y 12,5 millones de personas todavía siguen en riesgo de pobreza».

Y en esta realidad el precio de la vivienda no es un problema menor. En una noticia de EL COMERCIO podía leerse «Adiós a las casas a precio asequible: una de cada cuatro ya cuesta más de medio millón», y en el informe elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza se dice que «la crisis habitacional se ha consolidado como un factor clave de empobrecimiento, en parte, porque el mercado concentra la propiedad de las viviendas en unas pocas manos».

¿Saben a quienes pertenecen algunas de esas manos? Sí, acertaron, curiosamente a los mismos que cada trimestre aumentan sus beneficios.

Y sin embargo, aunque la justicia social parezca una utopía ahí está para conquistarla.