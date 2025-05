En el centro de una ciudad, en este caso Gijón pero que podría ser cualquier otra, acaba de ser derribada una 'manzana' de casas conocida ... como El Jazmín porque ese era el nombre de un establecimiento que durante años abasteció con sus productos a una parte importante de la ciudadanía.

En cualquier caso, aunque menos conocidos, otros comercios como la librería Marte, la zapatillería Covadonga, la peluquería Turrado y la pescadería Europa no solo formaron parte del paisaje urbano de la zona, sino que sirvieron como argamasa de una población que no sólo acabó perdiendo, ahí, sus hogares sino también sus recuerdos, su sentimiento de pertenencia.

Hablo aquí de Gijón y de una zona concreta de la villa, de unas ventanas desde las que el pintor Nicanor Piñole veía, tras los visillos, a personas que, en muchos casos, acabarían convirtiéndose en personajes de sus cuadros.

Pero no es sólo esta villa ni esta manzana que pronto será recreada (y recrecida) convirtiéndose en un reflejo de lo que fue y nunca volverá a ser. De este a oeste y de norte a sur no hay pueblo, ciudad o villa asturiana que no haya visto desaparecer alguno de sus edificios y establecimientos emblemáticos y que casi nunca la alternativa ha sido la que los hombres y mujeres del lugar hubiesen deseado.

En las ciudades que conocemos, en las que crecimos y vivimos, las administraciones dejan que los edificios se abandonen, que se pierda el patrimonio arquitectónico, e insisto, no sólo este. Después, los inversores harán negocio con su 'recuperación' mientras que la población, en silencio, se quedará con la tristeza de un lugar cada vez menos reconocible, más homogéneo, más uniforme como los dueños del sistema quieren, igualmente, que así sean las personas, los seres humanos.