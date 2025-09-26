Jóvenes y pensionistas

Desconozco la razón, aunque la intuyo, por la que periódicamente, desde determinados ámbitos, se habla de la injusticia que significa que las personas que viven ... de una pensión, ganada tras años de trabajo y de cotizar a la seguridad social mientras lo hacían, reciban unos emolumentos mayores que los salarios de una juventud que, curiosamente, vive unos índices de desempleo absolutamente inaceptables. No deja de llamar la atención que quienes más levantan la voz respecto a la cuantía de las pensiones callen, con un silencio ensordecedor, ante ese paro juvenil que lastra al conjunto de la sociedad.

La polarización se ha ido abriendo camino en todos los campos y lejos de buscar elementos que unan (que los hay y muchos), lo que se aplaude es lo que divide, lo que crispa, lo que tensa y si no hay enemigos para justificar un discurso o una actuación, se buscan. No debería ser necesario explicar que quienes hoy somos pensionistas percibimos nuestra prestación porque durante años cotizamos para ello y que, por tanto, es un derecho y nadie nos regaló nada; dicho esto, es cierto que la situación de la juventud en el mundo laboral es un drama que parece no tener fin.

Enormes dificultades para encontrar un empleo, precariedad cuando se consigue, salarios bajos y jornadas laborales en las que se suele cotizar por menos horas de las que se trabajan y, por supuesto, hay excepciones, pero la regla suele ser lo que aquí se describe. El enemigo, por tanto, para la juventud no es la tercera edad y sus ingresos, lo es un sistema que promueve la desigualdad porque con ella sale ganando.

La reducción de las pensiones no hará que les suban el sueldo a los jóvenes y enfrentar a unos con otros sólo servirá para que 'los de siempre' continúen acumulando beneficios.