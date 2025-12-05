Luces de bohemia' es una de las grandes obras de teatro escritas en España. En ella su autor, el gallego Ramón María del Valle Inclán ... retrata de manera magistral la realidad de un tiempo y de un país y lo hace a través del esperpento, de la visión que devuelven los espejos cóncavos del callejón del Gato.

Traigo a cuento esta obra, de recomendable lectura siempre, al contemplar el despliegue que hoy se hace en medio mundo para iluminar las calles con las luces de navidad. Vaya por delante que no me disgustan estas fiestas y por tanto no me molestan, más bien todo lo contrario, las luces y adornos que hasta los primeros días de enero nos acompañarán durante las horas nocturnas.

Pero dicho esto no deja de sorprenderme el gasto desmesurado que significa la iluminación de las ciudades y, sobre todo, la lucha entre ellas por ser la número uno y con tal de conseguir ese objetivo las corporaciones municipales no tienen ningún empacho en gastar la cantidad que sea aunque eso signifique una reducción de recursos para otras necesidades y es ahí donde encuentro el paralelismo con el esperpento.

Más de seis millones de euros invertidos por el Ayuntamiento de Madrid para colocar trece millones de bombillas que conseguirán una contaminación lumínica de proporciones bíblicas, pero también hay alumbrado más allá de la capital de España, y en esa competición por llevarse la palma Vigo, con un gasto de 7,9 euros por habitante, encabeza la clasificación de manera destacada seguida por Oviedo, con 5,9 euros y Santa Cruz de Tenerife con 5,7. Gijón, también en la parte alta pero bastante alejada de la cabeza, gasta 2,7 euros por habitante.

Y todo esto me parece un esperpento, ese concepto literario utilizado por Valle Inclán y que la RAE define como un hecho grotesco o desatinado.