Pese a que Phileas Fogg, el personaje de la obra de Julio Verne, necesitó 80 días para dar la vuelta al mundo hoy podría hacerse ... el mismo itinerario en mucho menos tiempo porque, aunque los kilómetros sean los mismos, los medios para recorrerlos son mejores, lo que permite comprobar que aunque el mapamundi sea uno solo los mundos que caben en él son infinitos.

Por ejemplo, en este año 2025 se están desarrollando 56 guerras en diferentes países que es el mayor número de conflictos armados desde la segunda guerra mundial. Por otro lado, poco más de 295 millones de personas están malviviendo en condiciones de hambre y un buen número de ellas en una hambruna fatal que las está llevando a la muerte y no hablo solo de Gaza.

Llamadas directamente dictaduras, o nombrándolas con eufemismos que sólo tratan de suavizar el término, 53 países viven sin libertades y sin el mínimo respeto a los derechos humanos.

La pobreza, las guerras, la corrupción y los regímenes totalitarios han llevado a casi 300 millones de personas a abandonar sus lugares de origen.

8.200 millones de habitantes viven en este mundo, 50 de ellos en España y a nadie debía de olvidársele que el haber nacido, y el vivir, en este país que no hace mucho conoció la guerra, la emigración y el exilio, no deja de ser un privilegio que no debemos de olvidar nunca.

Es cierto que existen problemas que no se pueden obviar, la desigualdad, la corrupción, las injusticias… aparecen día tras día sin que parezcan tener freno pero, pese a ello, no deja de ser una suerte ocupar este espacio en el mapamundi colectivo y ese privilegio no se puede perder aceptando discursos y comportamientos (el último esta misma semana en una playa de Andalucía) que no hacen más que certificar nuestro fracaso como sociedad.