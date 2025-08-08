El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Mapamundi

Luis Felipe Capellín

Luis Felipe Capellín

Gijón

Viernes, 8 de agosto 2025, 02:00

Pese a que Phileas Fogg, el personaje de la obra de Julio Verne, necesitó 80 días para dar la vuelta al mundo hoy podría hacerse ... el mismo itinerario en mucho menos tiempo porque, aunque los kilómetros sean los mismos, los medios para recorrerlos son mejores, lo que permite comprobar que aunque el mapamundi sea uno solo los mundos que caben en él son infinitos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Primeras restricciones al consumo de agua por la escasez de lluvia en Asturias
  2. 2 Una conductora que viajaba con tres menores choca contra cuatro vehículos aparcados en Avilés
  3. 3 Un hombre de 36 años, herido grave tras sufrir un accidente cuando reparaba una carretilla en Pravia
  4. 4 Localizan un nido de avispa asiática en una fachada de un edificio de Gijón
  5. 5 Susto en Villaviciosa por un accidente entre una moto y un coche
  6. 6 Roban un reloj de 100.000 euros a Santiago Calatrava tras un tirón en el centro de Valencia
  7. 7

    Mariano Rajoy, en Avilés: «Hay que buscar un equilibro entre el rechazo a la corrupción y la presunción de inocencia»
  8. 8 El HUCA incorpora una técnica neurofisiológica que permite un diagnóstico y tratamiento más preciso de la epilepsia
  9. 9 Asturias sigue ganando población
  10. 10 Asturias activa la alerta por altas temperaturas en Picos de Europa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Mapamundi