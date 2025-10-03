Hay palabras que en algún momento de la historia tienen un gran predicamento y que, por unas u otras razones, desaparecen de las conversaciones y ... acaban ocupando un lugar secundario hasta que de pronto reaparecen como si nunca se hubiesen ido.

Uno de estos vocablos es 'motín' que, entre otras cosas, sería la rebelión de una tripulación naval contra un superior y que para quienes ya tenemos una cierta edad nos trae a la memoria la película 'El Motín del Caine', con Humphrey Bogart en el papel protagonista. Esta vez la noticia no tiene nada que ver con la segunda guerra mundial ni con la armada de los Estados Unidos, sino que habla de un pesquero vasco el 'Beti Aingeru', en el que 12 tripulantes, todos ellos de nacionalidad senegalesa, se enfrentaron al capitán y al armador, y que, procedente de Ribadesella, llegó a Gijón escoltado por una patrullera de la guardia civil.

Las declaraciones, ya en el puerto del Musel, difieren entre la tripulación y los responsables de la embarcación, aunque lo que es seguro es que los marineros pusieron en manos de un sindicato vasco su situación, ya que no estaban de acuerdo con las condiciones de trabajo.

Coincide este hecho con declaraciones relacionadas con la inmigración y con las medidas que desde los diferentes partidos políticos se quieren tomar y aunque, de momento, no parece haber mucho consenso, sí se quiere diferenciar a inmigrantes buenos y malos aunque, en este caso, a mí me viene a la cabeza un chiste en el que dos empresarios hablan sobre este asunto y uno dice: «Necesitamos inmigrantes dóciles, obedientes, temerosos de sus jefes y dispuestos a todo por un sueldo miserable». Y el otro le contesta «y ya de paso, para no discriminar, que obliguen a TODOS los trabajadores a ser dóciles, obedientes etc.». Y en eso están.