En una reciente entrevista, Graydon Carter, quien durante 25 años dirigió la edición estadounidense de la conocida publicación 'Vanity Fair' afirmó que «ver a las ... Kardashian en portada de una revista es el fin de la civilización». Creo que es demasiado aventurado hablar de fin de civilización pero, en mi opinión, sí se puede hablar de fin de una era. Hace algún tiempo ya en que las noticias, y los personajes que las crean, se valoran más por los dividendos que aporten a las empresas periodísticas que por la importancia que puedan tener para la sociedad y la familia Kardashian es una clara muestra de ello, pero no es la única ni los EE UU el único país en el que esto ocurre.

En estos días otro personaje, en este caso el español Cayetano Martínez de Irujo, declaró: «He tenido que demostrar más por llevar mis apellidos, pero la culpa es de una prensa que ha convertido España en un patio de vecinos indecente».

Es indudable que no todos los medios actúan de la misma manera, como es igualmente cierto que si bien la aparición de las redes sociales cambió las reglas del juego informativo, no se les puede culpar a ellas del devenir tan lamentable en que se ha convertido una profesión, hasta ahora, imprescindible para el desarrollo de una sociedad libre, culta y democrática. Es normal que cada línea editorial tenga su propio criterio, pero lo que es innegociable es que la verdad sea el santo y seña de todas y cada una de ellas.

Solamente de esa manera las personas a quienes nos gusta seguir las noticias podremos continuar disfrutando a la hora de abrir un periódico porque el hecho de ir a comprarlo al kiosko, que era otra de las satisfacciones que teníamos, ha desaparecido a la vez que estos establecimientos desaparecieron en las ciudades.