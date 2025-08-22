El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Luis Felipe Capellín

Luis Felipe Capellín

Viernes, 22 de agosto 2025, 02:00

En una reciente entrevista, Graydon Carter, quien durante 25 años dirigió la edición estadounidense de la conocida publicación 'Vanity Fair' afirmó que «ver a las ... Kardashian en portada de una revista es el fin de la civilización». Creo que es demasiado aventurado hablar de fin de civilización pero, en mi opinión, sí se puede hablar de fin de una era. Hace algún tiempo ya en que las noticias, y los personajes que las crean, se valoran más por los dividendos que aporten a las empresas periodísticas que por la importancia que puedan tener para la sociedad y la familia Kardashian es una clara muestra de ello, pero no es la única ni los EE UU el único país en el que esto ocurre.

