Personas amigas con un buen puñado de años sobre las espaldas nos reunimos y dialogamos 'de este tiempo y destino', reímos bromeando al recordar cuando ... hablábamos de nuestras citas de otros tiempos y comprobamos que hoy, lo que tenemos que apuntar en un papel, o pedir que alguien nos lo recuerde, son las citas médicas, las visitas al hospital o al centro de salud.

De pronto, por razones que la mayoría desconocemos pero que no son casuales, 'algo' se convierte en noticiable y así un día las personas mayores ocupan un espacio preponderante en las noticias de los medios de comunicación, aunque esa aparición estelar no suele ser debida al papel protagonista de este colectivo, sino que tiene más que ver con el aprovechamiento que los dueños del mercado pretenden llevar a cabo con una comunidad a la que están dispuestos a monetarizar hasta su último suspiro.

Comprobamos, entonces, que en algunos ámbitos en los que se utiliza con precaución, o incluso miedo, determinado lenguaje no se tiene ningún reparo, sin embargo, a dejar fuera de juego a las personas mayores.

La longevidad que en algunas sociedades, y en algunas épocas, se veía como un valor hoy, en demasiadas ocasiones, se ve como un problema. Antes, en la mayoría de los casos, aunque siempre hubo excepciones, no se quería acabar la vida en un asilo. Hoy, pese a que tampoco se quiere ir a una residencia de tercera edad, (aunque como entonces, también, hay excepciones), ese parece ser el final para muchas personas y sin embargo, como escribiera Mario Benedetti, «aquí no hay viejos. Solo nos llegó la tarde. Viejo es el mar y se agiganta. Viejo es el sol y nos calienta. Vieja es la luna y nos alumbra. Vieja es la tierra y nos da vida. Viejo es el amor y nos alienta. Aquí no hay viejos. Solo nos llegó la tarde».