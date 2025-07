Utilización

Comenta Compartir

Este pasado domingo se daba por concluido el primer campeonato del mundo de clubes de fútbol, que acabó ganando un equipo inglés, y que a ... lo largo de casi un mes se había venido celebrando en distintas ciudades de los EE.UU. En el, hasta ahora, país más poderoso de la tierra el fútbol, conocido allí como 'soccer', no es un deporte con mucho arraigo, pero a los dueños del negocio eso no les importa y buscan lugares exóticos, Qatar, Arabia Saudí… que permiten a determinados organismos, y a sus dirigentes, aumentar de manera considerable sus patrimonios. No parece, entonces, existir ninguna duda de que para estos personajes entre el fútbol y el dinero lo segundo será siempre lo primero.

El hecho de que este 'mundialito de clubes' se celebrase en los EE.UU. permitió a su presidente publicitarse, aún más, durante la entrega de trofeo a los campeones y con una falta total de educación y de 'savoir faire' decidió aprovechar los focos para demostrar al mundo su protagonismo también en estos ámbitos. No contento con su 'actuación', ahora manifiesta públicamente que el trofeo original se quedará para siempre en su despacho y que la FIFA hizo uno nuevo para que el equipo campeón pueda colocarlo en sus vitrinas. En cualquier caso, el problema suscitado en esta ocasión, con ser un dislate, sería menor si no fuese porque la inmensa mayoría de los mandatarios del mundo utilizan los éxitos deportivos para sacar pecho y beneficiarse políticamente de ellos, aunque poco o nada hayan tenido que ver con los mismos. Creo que en este campo, como en tantos otros, hay que decir basta ya y explicar a la sociedad que los triunfos son de los deportistas y no de los oportunistas de turno, quienes deberían de ser expulsados de cualquier celebración.

