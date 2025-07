Hace años coincidí con un viajero en un autobús de línea y en el trayecto mantuvimos una conversación que me resultó muy instructiva. Decía mi ... compañero de asiento, que tendría, aproximadamente, la edad que yo tengo hoy, que si ves la vida desde el pesimismo siempre habrá motivos para la tristeza, pero si quieres verlo desde el optimismo igual habrá, siempre, argumentos para la alegría,

A nadie se le escapa que estos tiempos no son muy propicios para el contento. Sin embargo, pese a los mensajes de los sicópatas que dirigen el mundo, y que sus voceros, convertidos en heraldos negros, amplifican de manera desmesurada, los seres humanos necesitamos acogernos a los aspectos positivos (hay más de los que creemos) que nos depara la vida porque, en definitiva, es la que tenemos.

No se me escapan las situaciones problemáticas que en muchos ámbitos vive un porcentaje muy importante de personas en este país: el acceso a la vivienda, los bajos salarios, el futuro incierto respecto a los puestos de trabajo y tantas otras, pero la manera de afrontar esas circunstancias puede hacer que se vean de una u otra manera.

Además de buscar soluciones en el terreno material también hay que reivindicar el derecho a ser feliz y, pese a todos los problemas, quizás el verano sea un buen momento para lograrlo.

No se me escapa que, debido a las altas temperaturas, hay personas que mueren en sus trabajos, o en sus casas porque no tienen las condiciones de habitabilidad necesarias, pero pese a todo, este país no es un mal lugar para vivir y por eso hay que aprovechar al máximo las cartas que tenemos para jugar la partida, los parques en las ciudades, las playas, 'les fiestes de prau' están ahí esperando por nosotros, la vida es, siempre, demasiado corta, Carpe Diem entonces y vivamos.