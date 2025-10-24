El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO

A la vieja usanza

Luis Felipe Capellín

Luis Felipe Capellín

Gijón

Viernes, 24 de octubre 2025, 02:00

Este pasado domingo, los medios de comunicación de medio mundo dieron a conocer el robo de un puñado de joyas en el museo del Louvre ... en París. Al enterarme del hecho me vino a la memoria una canción que en su día cantaban jóvenes contestatarios de entonces: «Los ladrones que ahora roban ya no llevan antifaz/ que tienen inmobiliarias los ladrones de verdad», aunque en este caso el delito se llevó a cabo a la vieja usanza, un camión de mudanzas, una escalera, una motosierra ( no como la del argentino Milei) una ventana rota, unos pocos minutos para tomar las joyas prestadas y 'voilà', uno de los museos más importantes del mundo dejaba de mostrar en sus vitrinas los tesoros que en su día habían pertenecido a Napoleón III.

