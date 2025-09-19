Este pasado domingo finalizaba en Madrid la 80 edición de la Vuelta ciclista a España que, pese a la emoción y el interés que suscitó ... entre quienes amamos este deporte, pasará a la historia mucho más por todo lo que se generó alrededor del pelotón que por los logros de los «forzados de la ruta».

Las acusaciones de genocidio sobre el pueblo palestino que cada día están recibiendo Netanyahu, primer ministro de Israel, y su gobierno está levantando una ola de solidaridad por una parte y de rechazo por otra que está recorriendo el mundo.

El 7 de octubre de 2023 Hamás, perpetró un ataque contra Israel absolutamente deleznable e injustificable, que significó la muerte de 1.400 personas y el secuestro de otras 252. Pero para entender ese ataque, insisto intolerable, es necesario retroceder hasta 1947, incluso antes, y esta declaración de Amnistía Internacional puede ayudar. «El Estado de Israel existe porque una resolución de Naciones Unidas le concede el derecho de existir. Pero el Estado de Israel no deja de vulnerar sistemáticamente todas y cada una de las resoluciones de esa misma organización que le dio la vida y que le reconoció la legitimidad de su existencia».

Israel, siempre con el apoyo de EE UU y con el silencio cómplice de sus aliados, viene, desde su creación, atacando al pueblo palestino hasta que, utilizando como coartada el ataque de Hamás, totalmente reprobable, decidió dar un paso más y transformar su respuesta en un genocidio que no se puede negar, ocultar o silenciar.

Acabó la Vuelta pero, pese a todo tipo de declaraciones interesadas, lo que ocurrió en España no es diferente de las movilizaciones que en todo el mundo se están llevando a cabo contra Netanyahu y su gobierno y que nadie dude, que mientras el genocidio no pare no parará la respuesta.