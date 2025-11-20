Retrato íntimo del retratista

Comenta Compartir

Película de guion y personajes la que Ira Sachs acerca a Albar y que busca contar un día en la vida del fotógrafo Peter Hujar ( ... 1934-1987), un tipo que vivió la bohemia de los setenta en la capital del mundo, un ambiente artístico muy singular que no se retrata pero sí se cuenta en la película. Una casa muy neoyorquina y muy de los setenta es el decorado por el que va transitando la conversación entre el fotógrafo y la escritora Linda Roserkrantz, que tuvo en 1974 el empeño de recoger, mediante entrevistas, el día a día de creadores del momento. Son muchas horas de grabación, la entrevista se prolonga del día a la noche, de la habitación al salón, pasando por la terraza y la cocina y van a saliendo a colación diferentes elementos de la cotidianidad, que en el caso de Hujar incluye personajes hoy icónicos como William Burroughs o Allen Ginsberg.

Ben Wishsaw es quien da vida al célebre fotógrafo en una conversación que tiene mucho de monólogo. Ella, Rebecca Hall, apenas si ejerce de guía. Él tiene la palabra por encima de todo, para contarse en todos los aspectos. Cine muy teatral con espacio para colocar la cámara atinadamente sobre escenografía interior que conduce al East Village y a una época gloriosa. Palabras que llenan un día intenso y extenso de la mano de un autor de culto que ha firmado obras como 'Love is a strange' que realiza aquí un retrato cinematográfico íntimo de quien fue un gran retratista.

