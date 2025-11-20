El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Sección oficial Albar

Retrato íntimo del retratista

FICX ·

M. F. Antuña

M. F. Antuña

Gijón

Jueves, 20 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Película de guion y personajes la que Ira Sachs acerca a Albar y que busca contar un día en la vida del fotógrafo Peter Hujar ( ... 1934-1987), un tipo que vivió la bohemia de los setenta en la capital del mundo, un ambiente artístico muy singular que no se retrata pero sí se cuenta en la película. Una casa muy neoyorquina y muy de los setenta es el decorado por el que va transitando la conversación entre el fotógrafo y la escritora Linda Roserkrantz, que tuvo en 1974 el empeño de recoger, mediante entrevistas, el día a día de creadores del momento. Son muchas horas de grabación, la entrevista se prolonga del día a la noche, de la habitación al salón, pasando por la terraza y la cocina y van a saliendo a colación diferentes elementos de la cotidianidad, que en el caso de Hujar incluye personajes hoy icónicos como William Burroughs o Allen Ginsberg.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un quinto sin ascensor bloquea el tratamiento de cáncer de Pablo en Gijón: «Es triste que su salud dependa de un piso»
  2. 2 La prostituta que dejó morir a un joven en Gijón afronta dos años de cárcel
  3. 3 Un camión vuelca de madrugada en una calle de Oviedo y corta cuatro carriles
  4. 4 Almeida se despide: «Me voy con los deberes hechos y la conciencia tranquila»
  5. 5

    Oscar Cortés, una operación a estudio para el Sporting de Gijón
  6. 6 Cuando las piscinas de la Universidad Laboral eran lugar de encuentro de los gijoneses
  7. 7

    Una promotora plantea rehabilitar el chalé de Don Fulgencio en Avilés y construir viviendas en Río San Martín
  8. 8

    «Mi abuela ni quemó iglesias ni mató niños. Era una mujer de diálogo y progreso»
  9. 9

    El cambio de dirección en la Fundación para la Investigación Biosanitaria de Asturias destapa la caja de los truenos: «Es que la situación es crítica»
  10. 10

    La mayoría de los sindicatos desconvoca la huelga de Les Escuelines, excepto Comisiones Obreras

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Retrato íntimo del retratista