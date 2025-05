Comenta Compartir

La campaña política a las elecciones madrileñas se produjo como cabía esperar en este patio que habitamos: propaganda en sus términos más infantiloides: 'socialismo o ... libertad', cuando la inmensa mayoría de las libertades de que hoy goza la señora Ayuso, con la desenvoltura de quien las siente como naturales, han sido logradas históricamente por las diversas izquierdas y no a bajo precio. 'Fascismo' veían los otros en cualquiera ajeno a su parroquia, abusando hasta la náusea del término, que no designa ya en España con propiedad más que a restos de aquellas falanges, hoy anacrónicas y residuales, cuando resulta que si algo queda del concepto 'fascismo' no es tanto el contenido político como los modos de matonismo callejero, actualmente más próximos a la extrema izquierda que a ningún otro interviniente. Ahí están imputados dos empleados de Podemos por atacar a la Policía durante la emboscada a Vox en Vallecas.

Iglesias exhortó al voto popular, que vote el pueblo, que vote el sur. Votaron ambos como nunca en cantidad, e Iglesias, que ya venía aburrido de tanta política y abrumado por tanto peso sobre sus hombros, se va de este rollo, dice sentir que provoca rechazo, ha creído percibir que no se le quiere y tal vez no se lo explica, con lo bien que da ante las cámaras, como no se explicarán las izquierdas, en general, que siendo siempre más la infantería que la oficialidad puedan ganar las derechas unas elecciones. Debería reflexionar sobre esto esta izquierda tan profesionalizada en el poder y tan poco mirada de las compañías que últimamente frecuenta. Pero si el resultado de estas elecciones derivara de la gestión de la pandemia, habrá quien concluya que la economía preocupa a más gente que la salud. Dicen muchos analistas que lo de Madrid traerá consecuencias a escala nacional. Si descontamos que Ciudadanos ya estaba desaparecido, vía suicidio político pertinaz, la consecuencia primera será que las dos patas del actual Gobierno extremarán el cuidado mutuo así como el trato cariñoso a sus aliados antiespañoles -me gustaría usar otro apelativo, pero sería eufemismo y ocultación-, y que esa trinidad áulica que nos pastorea -Sánchez, Redondo, Tezanos, que ya amenaza con desbancar en el favor popular a la hasta ahora indiscutible Sabina, De Diego, Varona- habrá de emplearse a fondo para convencernos a todos de lo que nos conviene electoralmente, para lo que creen contar, de aquí a dos años, con ciento cuarenta mil millones de razones procedentes de la Europa proveedora.

