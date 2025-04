Batalla por la democracia

Los expertos en el estudio de la evolución de las democracias y de los peligros a los que se enfrentan nos advierten desde hace años ... de una serie de síntomas de que algo puede ir mal. No estamos hablando de golpes de estado violentos en lugares remotos, sino de las estrategias de desgaste de las instituciones y de los sistemas de control a los gobiernos que forman parte de los cimientos de cualquier democracia. Nuestro país, por desgracia, lleva unos años deslizándose por esa peligrosa pendiente, con un gobierno que va cumpliendo, uno tras otro, los pasos de este peligroso manual de desgaste. Desde la colonización de instituciones hasta el ataque a la prensa libre, las campañas de cancelación de intelectuales no afines o los ataques a la independencia de nuestro poder judicial.

Especialmente graves son los intentos de generar desconfianza de la sociedad española en nuestro sistema judicial. Unas veces como lluvia fina, otras como auténtico pedrisco a base de insultos y descalificaciones por miembros destacados del gobierno. Resulta curioso que en este punto nuestros gobernantes actuales sigan el mismo manual de Donald Trump, Viktor Orbán o Marine Le Pen, de quienes tanto reniegan. La batalla por defender la confianza de la sociedad en nuestro sistema judicial es desigual porque, mientras desde el populismo se insulta, unos por ignorancia y otros por estrategia, desde el poder judicial se mantienen las formas para evitar profundizar en la herida.

El caso concreto de la tan comentada (como poco leída) sentencia de absolución de un futbolista, es un ejemplo: una magistrada, mujer, progresista y feminista, que como ponente de la sentencia se ha mantenido independiente de lo que 'se espera de ella', de lo que, quizás ella misma pueda sospechar. Independiente para aplicar la ley, la jurisprudencia, y toda su experiencia en intentar acertar en su decisión. Y hacerlo frente a una jauría de opinadores, en muchos casos indocumentados jurídicos, que intentarán crucificarla por hacerlo. Sobre si ha acertado o no, algo que no es objeto de esta columna, tendrán sin duda la oportunidad de pronunciarse magistrados del Tribunal Supremo, porque las diferentes instancias judiciales son otra forma de garantía de nuestro sistema. Mientras tanto, el debate generado sobre algo tan serio no está siendo jurídico, porque no interesa, sino una mera estrategia de desgaste de la confianza en nuestro sistema judicial para facilitar cualquier modificación que pueda llegar en su organización o sistemas de acceso con el objetivo de hacerlo más afín al gobierno de turno.

Deberíamos pensar muy bien si nos conviene tener una justicia de tertulianos o una justicia de jueces independientes. Los tertulianos pueden cambiar de opinión según de dónde sople el viento, pero tribunales independientes que respeten nuestra presunción de inocencia es algo que todos podemos necesitar en algún momento de nuestra vida, como les ocurre actualmente, por ejemplo, a numerosas personas cercanas al presidente del gobierno. Conviene seguir dando la batalla por defender los fundamentos de la democracia, y tener mucho cuidado con bajar el listón de sus garantías, porque si nadie lo remedia puede luego beneficiar a quien uno menos se espera.