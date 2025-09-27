La chapuza de las pulseras antimaltrato

Estamos ante un problema que es herencia envenenada de Irene Montero, posiblemente la ministra que más daño ha hecho a la lucha contra la violencia ... de género en nuestro país.

Su chapucera ley del 'sólo sí es sí' provocó la salida de la cárcel de más de cien agresores y reducciones de penas de más de mil doscientos. Fue ella también quien decidió modificar el sistema de pulseras antimaltrato, adoptando una solución más barata con las nefastas consecuencias que hemos conocido. Como ya se ha dicho, «toda realidad ignorada prepara siempre su venganza», y en esta ocasión ignorar los avisos ha tenido como consecuencia la desprotección de las mujeres que más protección necesitan.

De ignorar esos avisos es responsable la actual ministra Ana Redondo, que a su ineptitud añade ahora la soberbia con su reacción, que responde a un esquema conocido de este Gobierno. Tras la chapuza en la gestión se niega la mayor y, finalmente, ante la evidencia de los datos, se anuncian cambios. Cambios que al momento de escribir estas líneas no incluyen dimisiones.

Quedan para la hemeroteca sus acusaciones al Observatorio contra la violencia de género y la Fiscalía de hablar sin fundamento, o a la oposición de verter bulos para, acto seguido, reconocer los fallos en el sistema. Cada día que pasa conocemos un nuevo organismo o asociación de víctimas que había avisado del problema.

Tenemos un Gobierno formado más por palmeros de su jefe que por personas con capacidad de gestión y eso tiene consecuencias. Consecuencias que en esta ocasión han sufrido las mujeres víctimas de violencia de género, pero que en ocasiones anteriores hemos sufrido todos los españoles en sucesos impropios de un país desarrollado, como el apagón o las incidencias en los transportes públicos.

Sánchez ha dicho que aguantará «pase lo que pase», así que la pregunta es: ¿Qué será lo siguiente?