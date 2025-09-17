Emergencias, asignatura pendiente

Iniciado el curso político, una nueva asignatura se ha colado en el debate, y ya iba siendo hora. La reciente crisis de incendios que hemos ... padecido en Asturias, a pesar de no haber sido la más grave de los últimos años, ha calado en la sociedad.

Por desgracia hay que esperar a que eso ocurra para que nuestro gobierno acepte abrir los debates. Y este debate era necesario desde hace tiempo, sobre todo para corregir la mala gestión que se ha venido haciendo de nuestro servicio de emergencias.

Las erróneas políticas dirigidas al campo en Asturias durante años han supuesto la cada vez menor presencia de quienes con su labor diaria mantenían los montes. Tampoco las administraciones han sabido sustituir esa presencia y esa labor con unas políticas agrarias y forestales que permitan el mantenimiento de los montes y la prevención de incendios. Otro punto más en el 'debe' de las políticas socialistas en Asturias.

En cuanto a la extinción, el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias ha venido padeciendo graves carencias en medios humanos y materiales que han sido denunciados repetidamente. Abundan los documentos de estrategias y planes con medidas que nadie pone en práctica. Como viene siendo habitual, mientras el papel lo soporta todo, la gestión de los gobiernos socialistas no resiste el más mínimo escrutinio.

Es cierto que en el mes de agosto se pudo ver un importante despliegue de medios y todos ellos merecen nuestro reconocimiento, pero sin olvidar que muchos vinieron de fuera de Asturias para colaborar en una emergencia muy compleja de controlar. Ante este tipo de situaciones, que cada vez serán menos excepcionales, hay que olvidar las improvisaciones y abordar los retos con planificación y con una gestión integral que hasta ahora ha brillado por su ausencia.