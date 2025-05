¿Para qué sirve un parlamento?

Comenta Compartir

En los últimos años, los más agoreros vienen advirtiendo de que estamos asistiendo a la muerte del parlamentarismo. Si la situación es tan grave o ... no el tiempo lo dirá, pero hay síntomas preocupantes de pérdida de respeto por lo que un parlamento significa. Asturias no es una excepción, y en los últimos años hemos sido testigos de actitudes que son un buen ejemplo de ello. Y si esa falta de respeto llega al punto de verbalizarla sin pudor, es necesario denunciarla. El hecho de que sea habitual que el gobierno asturiano no cumpla las proposiciones que se aprueban en nuestro parlamento es en sí mismo una anomalía. Pero la gravedad es mayor si esos incumplimientos se justifican por el actual presidente del Principado de Asturias argumentando que esas propuestas «no tienen valor jurídico» y por tanto tienen tanto valor como si se aprobase «una colonia de lavianeses en la Luna».

Si una iniciativa parlamentaria resulta aprobada es porque ha tenido los votos de quienes representan a una mayoría de asturianos. Que su incumplimiento no implique responsabilidades legales no significa que no sea una falta de respeto a esos asturianos. Si la actuación presuntamente irregular de un gobierno impide prevenir un accidente laboral con cinco muertos y hay mecanismos parlamentarios para esclarecer las responsabilidades políticas, los asturianos representados en ese Parlamento tienen derecho a que se utilicen. Qué decir de las familias de los fallecidos. Qué decir de quien se empeña en que esos mecanismos no se pongan en marcha, en desprestigiarlos, o en manipularlos. Resulta muy socorrido eso de llamar a nuestra Junta General «la casa de todos los asturianos», pero de poco sirve la retórica si en la práctica Barbón les pierde el respeto a esos asturianos. Si además hace gala de esa falta de respeto con manifestaciones como las descritas, utilizando el parlamento para incumplimientos u oscurantismos la situación, efectivamente, es grave.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión