Jurado popular

Estimado lector, a pesar de los intentos del partido socialista y del Gobierno de España por ocultar como pueden y tergiversar la información sobre este ... asunto, supongo que conoce usted que el Magistrado Juez Juan Carlos Peinado investiga a la mujer del presidente del Gobierno, junto a otras personas, por cinco delitos de corrupción: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo, apropiación indebida y malversación.

Este pasado sábado, en ausencia de los investigados no obstante estar citados para comparecer personalmente, se les ha comunicado, como establece de forma imperativa el artículo 24 de la LO 5/1995, la resolución judicial de incoación del procedimiento para el juicio ante el Tribunal del Jurado. Este trámite, meramente formal, se limita a iniciar el procedimiento de jurado y no implica acelerar la hipotética celebración del juicio.

Por si no lo sabe, pero conviene recordarlo, los jurados populares existen en España desde 1995, al final del Gobierno socialista de Felipe González, cuando el Congreso aprobó la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal Jurado con el apoyo de PSOE, IU y los partidos nacionalistas. El PP se abstuvo y solo varios diputados del Grupo Mixto votaron en contra. Cuando el constituyente previó en el artículo 125 de la Constitución española el restablecimiento del jurado como instrumento de participación de la ciudadanía en la Administración de Justicia y cuando el legislador desarrolló este mandato mediante la mencionada Ley Orgánica, no pudieron imaginarse que en el banquillo se sentase la esposa del presidente del Gobierno acusada de malversación.

Tampoco nadie pudo imaginar que podría llegar esta etapa política amoral, sustentada en exclusiva en los intereses de un político sin escrúpulos ni principios, que lo hipoteca todo a la satisfacción de sus intereses personales y está dispuesto a pagar lo que sea para lograr ese objetivo, apoyado por un partido convertido en la bacteria que diluye España: el PSOE.

Seguramente se pregunte usted si la mujer del Presidente del Gobierno puede cometer ese delito dado que por ser simplemente la esposa de tal alto cargo no adquiere la condición de funcionaria o cargo público. La decisión del instructor se fundamenta en que su nombramiento en la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva la convierte en «funcionaria pública a efectos penales», es decir, se la considera funcionaria de facto por sus funciones de gestión de recursos públicos, en este caso, de la Universidad Complutense de Madrid.

Y si hay varios delitos ¿cual es la razón por la que se lleva solamente este delito a ese procedimiento especial? Pues verá, no es un capricho o una decisión de mala fe del Magistrado, ya que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en su acuerdo no jurisdiccional del 9 de marzo de 2017, en el que fijó posición sobre la conexidad de delitos en el procedimiento de la Ley del Jurado, estableció que se puede dividir una causa y someter al tribunal del jurado únicamente los delitos que tenga asignados en la ley, cuando las sentencias resolviendo los distintos delitos investigados no puedan resultar incompatibles entre sí. En caso contrario, consideró que los hechos delictivos no eran separables y que todos los delitos debían ser enjuiciados ante un jurado. Que es precisamente el caso que nos ocupa.

La función del jurado se limita a determinar si los hechos que se le imputan a un acusado están probados (mayoría: 7 de 9) o no (mayoría: 5 de 9) y por lo tanto si el veredicto es de culpabilidad o de inculpabilidad.

La sentencia la dicta luego un magistrado-presidente que es el que cuida de que el proceso se ajuste a la ley y aporta en la resolución la argumentación jurídica para un fallo motivado si es condenatorio. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a lo largo de 2024 se elevaron 517 casos al jurado de los cuales 453 acabaron con sentencia condenatoria. Eso equivale a un 92,9%

De momento, todos somos iguales ante la ley.